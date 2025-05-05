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Konya'da binada patlama oldu! Evin haline bakın, ağır yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da binada patlama oldu! Evin haline bakın, ağır yaralılar var

KONYA'da patlama oldu. Karatay ilçesinde bir binada doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Olay sonrası 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Valilikten de bir açıklama geldi.

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Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesinde 4 katlı binanın 3. katında, doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 1'i ağır 12 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Konya'da binada patlama oldu! Evin haline bakın, ağır yaralılar var - Resim: 0

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Vali İbrahim Akın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin binadaki çalışmaları devam ediyor.

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