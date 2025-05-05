2025 Mayıs ayı kira zammı ne kadar olacak? TÜİK verisine göre zam oranı

2025 nisan ayı enflasyon rakamları ile birlikte bir çok parametre değişecek. Bunlardan biri de kira zamları. Nisan ayı enflasyonu beklenenden düşük çıkarken, yeni veriler ışığında Mayıs ayı kira zam oranı da netleşmiş oldu.

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TÜİK Nisan ayı verileriyle birlikte Ev ve iş yeri kira zam oranları belli oldu. Buna göre mayıs ayı kira artış oranı yüzde 48.73 oldu.

Kira kontratı bu ay dolanlar için en yüksek zam oranı bu olacak. Geçtiğimiz ay kira zammı oranı yüzde 51.26 olmuştu.

En çok fiyatı artanlar

Nisan ayı enflasyonunda en çok artış gösteren ürün konut olmuştu. Nisan ayında aylık bazda en yüksek artış yüzde 9,98 ile konut grubunda oldu. Konut grubunu yüzde 9,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,84 ile ulaştırma takip etti. Yıllık olarak en yüksek artış ise yüzde 79,20 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimin ardından yüzde 74,07 ile konut; yüzde 41,99 ile sağlık grubu geldi.