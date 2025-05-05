BIST 9.125
DOLAR 38,59
EURO 43,73
ALTIN 4.050,09
HABER /  SPOR

Alperen Şengün elinden geleni yaptı ama Houston Rockest elendi

Alperen Şengün elinden geleni yaptı ama Houston Rockest elendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'a 103-89 yenildi ve seriyi 4-3 kaybederek elendi.

Abone ol

NBA play-off'larında 2 maç oynandı. Rockets, Batı Konferansı ilk tur serisi 7. maçında Warriors'ı konuk etti.

Warriors'ta Buddy Hield 33 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Stephen Curry 22 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Jimmy Butler 20 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Draymond Green 16 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladı.

Rockets'ta yaklaşık 40 dakika süre alan Alperen Şengün, 21 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Amen Thompson'ın 24 sayı, 9 ribauntla mücadele ettiği ev sahibi ekipte Fred VanVleet ise 17 sayı, 7 ribaunt üretti.

Seriyi 4-3 kazanan Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves ile eşleşti.

Pacers deplasmanda kazandı

Indiana Pacers, Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Cleveland Cavaliers'ı 121-112 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Saha avantajını ele geçiren Pacers'ta Andrew Nembhard 23 sayı, 6 asist ve Tyrese Haliburton 22 sayı, 13 asistle mücadele etti.

Ev sahibi Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell'ın 33 sayı, 5 ribaunt ve Evan Mobley'nin 20 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

ÖNCEKİ HABERLER
2025 Nisan enflasyonu açıklandı TÜİK enflasyon verisi beklenenden düşük geldi
2025 Nisan enflasyonu açıklandı TÜİK enflasyon verisi beklenenden düşük geldi
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu için yeni karar! Saldırıdan önce çekilen kare
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu için yeni karar! Saldırıdan önce çekilen kare
Anadolu Efes 4'lü final için Atina'da en kritik maçına çıkıyor
Anadolu Efes 4'lü final için Atina'da en kritik maçına çıkıyor
2 çocuğunu öldürmüş! Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu 16 yılda nasıl çıktı?
2 çocuğunu öldürmüş! Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu 16 yılda nasıl çıktı?
Motorinin litresi ne kadar benzin fiyatlarının altına inecek? LPG'ye indirim var
Motorinin litresi ne kadar benzin fiyatlarının altına inecek? LPG'ye indirim var
Konya'da binada patlama oldu! Evin haline bakın, ağır yaralılar var
Konya'da binada patlama oldu! Evin haline bakın, ağır yaralılar var
Hayata döndüren erken müdahale! Doç. Dr. İhsan Metin Leblebici uyardı bu belirtilere dikkat
Hayata döndüren erken müdahale! Doç. Dr. İhsan Metin Leblebici uyardı bu belirtilere dikkat
4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon
4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon
Derbinin 36. dakikasında Fernandes'in gözüne lazer tuttu! Gözaltına alındı
Derbinin 36. dakikasında Fernandes'in gözüne lazer tuttu! Gözaltına alındı
Yeni yargı paketi Meclis yolunda: Alkollü sürücüye hapis, kurusıkıya ceza
Yeni yargı paketi Meclis yolunda: Alkollü sürücüye hapis, kurusıkıya ceza
Uzmanlardan provokasyon uyarısı: Kritik süreçteyiz, yeni saldırı olabilir
Uzmanlardan provokasyon uyarısı: Kritik süreçteyiz, yeni saldırı olabilir
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması yakalandı aktif olarak çalışıyorlarmış
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması yakalandı aktif olarak çalışıyorlarmış