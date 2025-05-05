2025 Nisan enflasyonu açıklandı TÜİK enflasyon verisi beklenenden düşük geldi

Nisan 2025 enflasyonu açıklandı. Enflasyon, nisan ayında aylık bazda yüzde 3 olurken yıllık bazda yüzde 37,86'ya geriledi. Enflasyon için piyasanın beklentisi daha yüksekti. TÜİK verilerinin açıkladığı rakam çok daha düşük geldi.

Abone ol

2025 Nisan ayında tüketici fiyatları aylık olarak yüzde 3 artış kaydetti. Tüketici fiyatlarında yıllık artış aynı dönemde yüzde 37,86 oldu. TÜİK verilerine göre aynı dönemde yıllık çekirdek enflasyon yüzde 37,12 seviyesine yükseldi.

Nisan'de fiyatı en çok artan

Nisan ayında aylık bazda en yüksek artış yüzde 9,98 ile konut grubunda oldu. Konut grubunu yüzde 9,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,84 ile ulaştırma takip etti. Yıllık olarak en yüksek artış ise yüzde 79,20 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimin ardından yüzde 74,07 ile konut; yüzde 41,99 ile sağlık grubu geldi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan Nisan ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. Aynı dönemde üretici fiyatlarında aylık artış yüzde 2,76 olarak izlendi. Yıllık artış ise yüzde 22,50 oldu.

Beklenen enflasyon ne kadardı?

AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketinde nisan ayı yüzde 3.24 oranında enflasyon bekleniyordu. 17 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor.