Emekli 2025 Temmuz zammı ne kadar Özgür Erdursun memur emekli zam oranını duyurdu

SGK ve Bağ-Kur zammı ne kadar olacak?

Açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri ile 4 aylık zam oranı netleşti. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da da yüzde 3 oldu. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 13,35 oldu. Bundan sonraki süreçte geriye kalan Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.