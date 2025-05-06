Emekli 2025 Temmuz zammı ne kadar Özgür Erdursun memur emekli zam oranını duyurdu
5 Mayıs 2025 tarihi itibariyle Temmuz 2025 zammına dair rakamlar ortaya çıkmaya başladı. TÜİK’in açıkladığı nisan ayı enflasyon verileri sonrasında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ve enflasyon farkı 4 aylık oranı netleşti. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri nisan ayı itibarıyla yüzde 13.36 zam almaya hak kazanırken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 12.29 oldu. Peki Temmuz 2025 emekli zammı ne olur, enflasyon farkı ne kadar çıkar, soruya Özgür Erdursun yanıt verdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Aylık bazda enflasyon yüzde 3 oranında yükseldi. Bu verileri yakında takip eden emekli ve memurların, 6 aylık maaş zamları da ortaya çıkmaya başladı. 4 aylık maaş zammı şimdiden yüzde 10'un üzerine çıkmış durumda. Peki Temmuz 2025 zammı emekli için ne kadar olur, memur ne kadar enflasyon farkı alır? SGK uzmanı Özgür Erdursun Temmuz için rakam açıkladı.
SGK ve Bağ-Kur zammı ne kadar olacak?
Açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri ile 4 aylık zam oranı netleşti. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da da yüzde 3 oldu. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 13,35 oldu. Bundan sonraki süreçte geriye kalan Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.
Memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar olacak
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Nisan, Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.
Temmuz 2025 zammı ne kadar olur?
SGK uzmanı Özgür Erdursun Nisan ayı enflasyon verisiyle netleşen 4 aylık rakamdan yola çıkarak muhtemel Temmuz zammı için rakam verdi.