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Fransa'da 10'u aşkın öğrenci şikayetçi oldu skandal ortaya çıktı

Fransa'da 10'u aşkın öğrenci şikayetçi oldu skandal ortaya çıktı

Fransa’da güneybatısındaki özel bir Katolik okuluna cinsel ve fiziksel şiddet suçlamasıyla ön soruşturma açıldı.

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Le Figaro’nun haberine göre, Fransa’nın güneybatısındaki Pyrenees-Atlantiques vilayetine bağlı Ustaritz’deki Saint-François-Xavier özel Katolik ortaokulu ve lisesi şiddet suçlamaları ile gündeme geldi.

Okulda 1960-2005 yıllarında eğitim gören 10’u aşkın öğrencinin cinsel ve fiziksel şiddete uğradığı gerekçesiyle 10 Nisan’da şikayette bulunmasının ardından Bayonne Savcılığı okula ön soruşturma açtı.

Sosyal medya platformu Facebook’ta Saint-François-Xavier okulunun mağdurları olduklarını dile getiren bir grup tarafından kurulan kolektifin sözcüsü Gilles Parent, Fransa’da daha önce cinsel istismar iddiaları ile gündeme gelen Betharram Katolik Okulu davasının kendilerini harekete geçirdiğini söyledi.

Fransa’da başka bir Katolik okulu cinsel istismar iddiaları ile gündemde

Notre-Dame de Betharram'ın eski öğrencilerinden 112 kişinin şikayeti üzerine Pau Savcılığı, geçen yıl okulda 1960-2011 yılları arasında yaşandığı iddia edilen şiddet ve cinsel istismarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Bu özel okulun 93, 69 ve 59 yaşlarındaki üç eski çalışanı 19 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Söz konusu okuldan mağdur olduğunu belirterek şikayetçi olan eski öğrenci sayısı 200'e yükselmişti.

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