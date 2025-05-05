Selçuk Tengioğlu hakkında ağabeyi öyle şeyler anlattı ki; Selam verir seni vurur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Ağabey Davut Tengioğlu "Maalesef kardeşim ama evlatlarını öldürdüğünden korkunç cinayeti işledikten sonra tahmini 25 yıldır görüşmüyoruz. Evimize almayız, çevremizde bulundurmayız. Evine gelir oturur, selam kelam yapar, bir anda döner seni vurur" dedi.

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Özgür Özel'e AKM çıkışında yumruklu saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu'na dair hiç bilinmeyenleri en yakını anlattı. Evlat katili olan Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyi, zanlının korkusundan ailede kimsenin huzurlu olmadığını söyledi.

Çocukları öldürülmemek için yurt dışına kaçtı

Ağabey Tengioğlu, 2 çocuğunu öldürmekten 16 yıl hapis yatan Selçuk Tengioğlu'nun hayattaki 3 çocuğunun yurt dışında olduklarını anlattı. Çocukların babalarıyla görüşmediklerini aktaran ağabey "Babanın korkusundan, öldürülme korkusundan kaçtılar" dedi.

Kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu ve hak ettiği cezayı almasını istediğini belirten ağabey Tengioğlu şunları anlattı:

-"Çocukluğunda bana silah çekmiş birisi. O tip insanların gözetim ve denetim altına alınması lazım. Ruhsal sıkıntı yaşayan insanlar bu toplumun başına bela. Kınıyorum ve bunu insanlığa atılmış bir tokat olarak görüyorum".

"Maalesef kardeşim ama evlatlarını öldürdüğünden korkunç cinayeti işledikten sonra tahmini 25 yıldır görüşmüyoruz. Evimize almayız, çevremizde bulundurmayız. Evine gelir oturur, selam kelam yapar, bir anda döner seni vurur"

Kardeşinin İstanbul'da arkadaşlık yaptığı kişilerin araştırılması gerektiğini belirten ağabey "Bu kişiler kim, mafya grubu mudur? Bir tarikat mıdır? Cemaat mıdır? Bunların araştırılması gerekir çünkü bunların yönlendirmesi olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.