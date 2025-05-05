Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerlerine pusu kurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna pusu kurduklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

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Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Han Yunus kentinde kurulan "karmaşık pusuda" İsrail ordusunun mühendislik gücünün anti-personel füzeyle vurulduğu kaydedildi.

Daha sonra sıfır noktasından ağır silahlarla İsrail askerleriyle çatışmaya girildiği, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Ayrıca pusu kapsamında Han Yunus'un doğusundaki El-Farahin bölgesinde İsrail'e ait 2 tank ve bir askeri buldozerin de Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı ifade edildi.

Kassam Tugayları, dün de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde cumartesi günü İsrail askerlerine birkaç aşamadan oluşan iyi planlanmış bir pusu kurduklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.

Kassam Tugayları, İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre saldırılara ara vermiş ancak yaklaşık 20 gün önce İsrail askerleriyle çatışmaya, onlara pusu kurmaya ve saldırılara yeniden başlamıştı.