Kurumlar Vergisi'nde son gün: Bu akşam süre doluyor

2024 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ve ödeme işlemleri için süre bugün sona eriyor; mükellefler işlemlerini gece yarısına kadar tamamlayabilecek. Belirli şartları sağlayan kurumlar yüzde 5 vergi indiriminden yararlanabilecek, ancak finans ve sigorta şirketleri bu kapsam dışında kalıyor.

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyan ve ödeme süresinin bugün itibarıyla sona ereceğini hatırlattı. Kurumlar vergisi mükellefleri, beyannamelerini gün sonuna kadar elektronik ortamda iletebilecek. Aynı zamanda tahakkuk eden vergilerin de gün bitimine kadar ödenmesi gerekiyor. Bu kapsamda milyonlarca şirketin bugün içinde işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

BEYANNAME VE ÖDEME SÜRECİNDE SON SAATLER

Vergi takvimine göre, takvim yılı esas alınarak faaliyet yürüten kurumlar için kurumlar vergisi beyannamesinin verilme ve tahakkuk eden verginin ödenme süresi her yıl Nisan ayının son günü bitimine kadar devam ediyor. Ancak bu yıl resmi tatillerin etkisiyle 30 Nisan yerine 6 Mayıs Pazartesi gün sonu itibarıyla süre tamamlanmış olacak.

Öte yandan özel hesap dönemine tabi olan kurumlar, beyannamelerini verdikleri ayın sonuna kadar ödeme yapma hakkına sahip. Bu şirketlerin beyanname dönemi, faaliyet dönemlerinin kapanış tarihlerine göre belirleniyor.

YÜZDE 5 VERGİ İNDİRİMİ İMKANI

Mükellefler, bazı koşulları sağlamaları durumunda kurumlar vergisinden yüzde 5 indirim alma hakkına da sahip. İndirimden yararlanmak için aşağıdaki şartların tamamının sağlanması gerekiyor:

Beyannamenin ait olduğu yıl ve ondan önceki iki yılın vergi yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmiş olması,

Vergi beyannamelerinin süresinde ve eksiksiz şekilde verilmiş olması,

Herhangi bir vergi borcu bulunmaması.

Ancak bu avantajdan finans, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri yararlanamıyor. Vergi kanunları bu sektörleri kapsam dışı bırakıyor.

ÖDEME KANALLARI: DİJİTAL VE FİZİKSEL SEÇENEKLER

Vergi ödemeleri, artık büyük ölçüde dijital sistemler üzerinden gerçekleştiriliyor. Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmî internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve GİB mobil uygulaması aracılığıyla işlemlerini tamamlayabiliyor.

Ayrıca, anlaşmalı bankalar, kamu bankalarının internet şubeleri, mobil uygulamaları ve ATM’leri üzerinden de ödeme yapılabiliyor. PTT şubeleri de nakit ödeme yapmak isteyen mükellefler için alternatif kanal olarak hizmet veriyor.