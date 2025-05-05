BIST 9.106
DOLAR 38,60
EURO 43,81
ALTIN 4.098,77
HABER /  EKONOMİ

Arzum Anneler Günü'ne özel kampanya başlattı

Arzum Anneler Günü'ne özel kampanya başlattı

Arzum, Anneler Günü'ne özel "Her Anne Özel, Her An Ne Özel" temasıyla yeni bir kampanya başlattı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum Anneler Günü yaklaşırken başlattığı kampanya kapsamında 5 bin liraya varan Migros dijital alışveriş kodu hediye ediyor.

Kampanya kapsamında kullanıcılarına özel fırsatlar sunan Arzum, seçili satış kanallarından yapılacak tek seferde toplam 30 bin lira ve üzeri Arzum alışverişlerinde 5 bin lira, 15 bin lira ve üzeri alışverişlerde ise 2 bin lira değerinde Migros dijital alışveriş kodu hediye ediyor.

Kampanya, 18 Mayıs'a kadar geçerli olacak

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğa bir adım uzakta
Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğa bir adım uzakta
Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı için 2024 atılım yılı oldu
Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı için 2024 atılım yılı oldu
Burgan Bank'tan yılın ilk çeyreğinde 552,9 milyon lira net kar
Burgan Bank'tan yılın ilk çeyreğinde 552,9 milyon lira net kar
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerlerine pusu kurdu
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerlerine pusu kurdu
Emine Erdoğan 'Dünya Ebeler Günü'nü kutladı
Emine Erdoğan 'Dünya Ebeler Günü'nü kutladı
Araç sürücüleri dikkat! Kriterler değiştirildi, yeni dönem başlıyor
Araç sürücüleri dikkat! Kriterler değiştirildi, yeni dönem başlıyor
Filistin'i destekledi Google'dan atıldı o yazılım mühendisi her şeyi anlattı
Filistin'i destekledi Google'dan atıldı o yazılım mühendisi her şeyi anlattı
Kurumlar Vergisi'nde son gün: Bu akşam süre doluyor
Kurumlar Vergisi'nde son gün: Bu akşam süre doluyor
Büyük İstanbul depremi için korkunç senaryo! Kimse hayatta kalmaz
Büyük İstanbul depremi için korkunç senaryo! Kimse hayatta kalmaz
Selçuk Tengioğlu hakkında ağabeyi öyle şeyler anlattı ki; Selam verir seni vurur
Selçuk Tengioğlu hakkında ağabeyi öyle şeyler anlattı ki; Selam verir seni vurur
Bakan Murat Kurum köy evine konuk oldu! "Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz"
Bakan Murat Kurum köy evine konuk oldu! "Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz"
Özgür Özel'in kızı İpek Özel'e tehdit mesajları: Sonunuz mezarlıkta olur
Özgür Özel'in kızı İpek Özel'e tehdit mesajları: Sonunuz mezarlıkta olur