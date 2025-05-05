Arzum Anneler Günü'ne özel kampanya başlattı

Arzum, Anneler Günü'ne özel "Her Anne Özel, Her An Ne Özel" temasıyla yeni bir kampanya başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum Anneler Günü yaklaşırken başlattığı kampanya kapsamında 5 bin liraya varan Migros dijital alışveriş kodu hediye ediyor.

Kampanya kapsamında kullanıcılarına özel fırsatlar sunan Arzum, seçili satış kanallarından yapılacak tek seferde toplam 30 bin lira ve üzeri Arzum alışverişlerinde 5 bin lira, 15 bin lira ve üzeri alışverişlerde ise 2 bin lira değerinde Migros dijital alışveriş kodu hediye ediyor.

Kampanya, 18 Mayıs'a kadar geçerli olacak