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İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e saldırıya ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e saldırıya ilişkin açıklama

CHP lideri Özgür Özel dün saldırıya uğradı. Yaşananlara ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.  Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'e saldıran şüpheli S.T'ye ilişkin, "Bugün bir evlat katilinden bahsediyoruz. Bu ve benzer saldırılarda esasen bu tür adamlar seçilir. Dolayısıyla bu adamların kimliği ve geçmişlerine bakıldığında kullanmaya elverişli aparatlar olduklarına şahitlik ediyoruz." dedi.

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Halk TV'deki "Yeni Bir Sabah" programına katılan Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'e yapılan saldırının, Türkiye'nin üzerinde durması gereken önemli bir mesele olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, bununla Türk siyasetinin saldırıya uğradığını, tehditlerin yeni olmadığını dile getirerek, yaşananları kınadı.

"Bu sıradan bir saldırı değildir"

Bu tür olayların, öncesinde alınan tedbirlerle önlenebileceğini belirten Dervişoğlu, "Bugün bir evlat katilinden bahsediyoruz. Bu ve benzer saldırılarda esasen bu tür adamlar seçilir. Dolayısıyla bu adamların kimliği ve geçmişlerine bakıldığında kullanmaya elverişli aparatlar olduklarına şahitlik ediyoruz. Bütün bunların hepsi de cezasızlıktan kaynaklanıyor. Bu sıradan bir saldırı değildir. Bir kişinin, bir siyasi partinin genel başkanının siyaset yapma hak ve hürriyetine yapılmış bir saldırıdır." diye konuştu.

"Sırrı Bey'le fikirlerimiz çatışırdı ama.."

Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le mesai arkadaşı olduğunu dile getirdi.

"Sırrı Bey'le fikirlerimiz çatışırdı ama insani değerler noktasında konuşurduk, tartışırdık" diyen Dervişoğlu, Önder'in önemli bir şahsiyet olduğunu ve kendi davasına hizmet ettiğini anlattı.

Dervişoğlu, şahsının ise kendi davasına hizmet etmek yolunda bir yolculuk sürdürdüğünü aktararak, Sırrı Süreyya Önder'inkiyle kendi davasının ayrı olduğunu kaydetti.

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