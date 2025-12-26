BIST 11.294
Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Somali’deki gelişmeler ile Gazze’deki son durumu ele aldı. Bakan Fidan ayrıca ABD’nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile de Somali konusunu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Abdulati, bin Ferhan ve Safedi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, Somali'yle ilgili gelişmeler ve Gazze'deki son durum ele alındı.

Fidan ayrıca, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos​​​​​​​ ile Somali konusunu değerlendirdiği bir görüşme gerçekleştirdi.

