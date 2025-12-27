Çok net konuştu! Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini aday olarak görmek istiyor iddiaları için “Benim adaylık iddiam yok” derken, Ekrem İmamoğlu’nun 2026’da yapılabilecek bir seçimde adaylığının “uzak bir ihtimal olmadığını” söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nefes Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda hem kendi adaylığına ilişkin iddialara hem de Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin net mesajlar verdi.

Kendisiyle ilgili “Erdoğan’ın karşısına aday olarak isteniyor” iddialarına yanıt veren Özel, Cumhurbaşkanı adaylığına dair bir niyeti olmadığını açık ifadelerle dile getirdi.

Özel, “Ben Erdoğan’ın karşısındayım zaten. O AK Parti’nin, ikinci partinin genel başkanı. Ben birinci partinin genel başkanıyım. Benim şu anda adayım Ekrem İmamoğlu” dedi.

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalara da değinen Özel, topu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a attı. “Erdoğan’ın adayını duymak isterim. Zaten Erdoğan’la karşı karşıyayız, seçimde yarışacağız” ifadelerini kullanan Özel, CHP’nin adayının net olduğunu vurguladı.

“ADAYIMIN DİPLOMASINI BIRAKIRLARSA ADAYIM HAZIR”

İmamoğlu’nun diploması üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Özel, “Adayımın diplomasını bırakırlarsa adayım hazır. Yok, diploma üzerinden engellemeye çalışırlarsa CHP adayını en katılımcı şekilde belirler, Erdoğan’ı yenecek bir aday çıkarır” diye konuştu.

“BENİM ŞU ANDA ADAY OLMA GİBİ BİR NİYETİM YOK”

Kendi isminin Cumhurbaşkanlığı için gündeme gelmesine de kesin bir dille karşı çıkan Özel, “Benim şu anda Cumhurbaşkanı adayı olma gibi bir iddiam, niyetim ilk günden beri yok. CHP’nin adayı Erdoğan’ı yenecek güçte olacaktır” dedi.

“CEZAEVİ İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞINA ENGEL DEĞİL”

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun olası adaylığına ilişkin soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi. İmamoğlu’nun cezaevinde olmasının ya da hakkında yürütülen süreçlerin adaylığa kesin bir engel oluşturmadığını belirten Özel, “Cezaevi İmamoğlu’nun adaylığına engel değil. Şu an siyasi yasak almış durumda da değil” ifadelerini kullandı.

Diploma davasına da değinen Özel, yargı sürecinde yürütmeyi durdurma kararı çıkması halinde İmamoğlu’nun adaylığının nasıl engelleneceğinin belirsiz olduğunu söyledi. “Bu kadar göz göre göre büyük bir hukuksuzluk var. Yargı süreçlerini dikkatle takip ediyoruz” dedi.

Özel, 2026’da yapılabilecek bir seçim ihtimaline işaret ederek, “Mevcut tabloya bakıldığında Ekrem İmamoğlu’nun 2026’da yapılacak bir seçimde adaylığı bana çok uzak bir ihtimal gibi gelmiyor” değerlendirmesinde bulundu.