Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile yaptığı görüşmede Türkiye ile Sudan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ticaretten savunma sanayiine kadar birçok alanda iş birliğinin ilerletilmesi vurgulanırken, Sudan’da devam eden çatışmaların yol açtığı insani krize dikkat çekildi.

Türkiye ile Sudan arasında ticaretten tarıma, savunma sanayiinden madenciliğe kadar birçok alanda iş birliğinin ilerletileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da devam eden çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını, özellikle El Feşir bölgesinde insanlığa karşı suça varan eylemlerin yaşandığını ve bunları engellemek için ciddi ve kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Sudan'da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasını arzuladığını, ateşkesin sağlanması ile Sudanlılar arasında kalıcı barışın tesisinin hedeflendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani krizle karşı karşıya kalan Sudanlıların ihtiyaçlarını insani yardımlar yoluyla karşılamaya devam edeceğini belirtti.