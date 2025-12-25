İstanbul'da taksi ücretlerine zam kapıda: İşte talep edilen oran

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni yıl öncesi taksi ücretlerine en az yüzde 30 zam talebini İBB'ye ilettiklerini duyurdu. Teklifin onaylanması halinde, indi-bindi ücretinin 175 TL'den 227,50 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Abone ol

İstanbul’da taksicilerin yeni yıl öncesi zam beklentisi netleşti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine en az yüzde 30 oranında zam talep edeceklerini açıkladı.

Artan akaryakıt, bakım, sigorta ve işletme maliyetlerine dikkat çeken Aksu, talebin sürdürülebilirlik ve gelir-gider dengesi gözetilerek hazırlandığını belirtti. Zam talebinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne (TUHİM) iletildiği ifade edildi.

Ankara’da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zam sonrası İstanbul’daki taksi ücretleri de yeniden tartışılmaya başlandı.

TAKSİCİLERDEN YÜZDE 30 ZAM TALEBİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni yılda taksi ücretlerine en az yüzde 30 zam talebinde bulunacaklarını söyledi.

Aksu, zam taleplerine ilişkin şunları söyledi:

"Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis'ine ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne verdik. Gelir-gider hesaplamalarımızı da verdik ama bir oran hakkında konuşmadık. İşi sürdürülebilirlik açısından; enflasyon, asgari ücret, gelir-gider hesaplamaları göz önüne alınarak bir zam talebinde bulunduk. Rakam belirtmedik, Komisyon toplanıyor ve ona göre karar alınıyor. Bizim zam talebimiz de en az yüzde 30 oranında. Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam olabilir."

ZAM YAPILIRSA TARİFELER DEĞİŞECEK

2025 yılı eylül ayında, taksilerde güncel taksimetre açılış ücreti 54,50 lira, mesafe ücreti kilometre başına 36,30 lira, zaman tarifesi ücreti saatlik 453,71 lira ve kısa mesafe ücreti 175 liraya yükseltilmişti.

Kararın onaylanması halinde yeni tarifenin şöyle olması bekleniyor:

Açılış ücreti: 54,50 TL'den 70,85 TL'ye

İndi-bindi ücreti: 175 TL'den 227,50 TL'ye yükselmesi bekleniyor.