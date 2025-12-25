BIST 11.336
DOLAR 42,85
EURO 50,65
ALTIN 6.170,88
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da taksi ücretlerine zam kapıda: İşte talep edilen oran

İstanbul'da taksi ücretlerine zam kapıda: İşte talep edilen oran

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni yıl öncesi taksi ücretlerine en az yüzde 30 zam talebini İBB'ye ilettiklerini duyurdu. Teklifin onaylanması halinde, indi-bindi ücretinin 175 TL'den 227,50 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Abone ol

İstanbul’da taksicilerin yeni yıl öncesi zam beklentisi netleşti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine en az yüzde 30 oranında zam talep edeceklerini açıkladı.

Artan akaryakıt, bakım, sigorta ve işletme maliyetlerine dikkat çeken Aksu, talebin sürdürülebilirlik ve gelir-gider dengesi gözetilerek hazırlandığını belirtti. Zam talebinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne (TUHİM) iletildiği ifade edildi.

Ankara’da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zam sonrası İstanbul’daki taksi ücretleri de yeniden tartışılmaya başlandı.

TAKSİCİLERDEN YÜZDE 30 ZAM TALEBİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni yılda taksi ücretlerine en az yüzde 30 zam talebinde bulunacaklarını söyledi.

Aksu, zam taleplerine ilişkin şunları söyledi:

"Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis'ine ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne verdik. Gelir-gider hesaplamalarımızı da verdik ama bir oran hakkında konuşmadık. İşi sürdürülebilirlik açısından; enflasyon, asgari ücret, gelir-gider hesaplamaları göz önüne alınarak bir zam talebinde bulunduk. Rakam belirtmedik, Komisyon toplanıyor ve ona göre karar alınıyor. Bizim zam talebimiz de en az yüzde 30 oranında. Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam olabilir."

ZAM YAPILIRSA TARİFELER DEĞİŞECEK

2025 yılı eylül ayında, taksilerde güncel taksimetre açılış ücreti 54,50 lira, mesafe ücreti kilometre başına 36,30 lira, zaman tarifesi ücreti saatlik 453,71 lira ve kısa mesafe ücreti 175 liraya yükseltilmişti.

Kararın onaylanması halinde yeni tarifenin şöyle olması bekleniyor:

Açılış ücreti: 54,50 TL'den 70,85 TL'ye
İndi-bindi ücreti: 175 TL'den 227,50 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılbaşında zehir saçacaklardı! 495 litre kaçak alkol ele geçirildi
Yılbaşında zehir saçacaklardı! 495 litre kaçak alkol ele geçirildi
Paşinyan'dan Türkiye mesajı: 'Vakti geldi' diye duyurdu
Paşinyan'dan Türkiye mesajı: 'Vakti geldi' diye duyurdu
Kütüphane'ye uyuşturucu operasyonu
Kütüphane'ye uyuşturucu operasyonu
Adana'yı sarsan olay! "Böyle mi görecektim kuzularımı?"
Adana'yı sarsan olay! "Böyle mi görecektim kuzularımı?"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala'ya taziye telefonu
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala'ya taziye telefonu
Bakan Bayraktar, Nijer Dışişleri Bakanı Sangare ile işbirliği imkanlarını görüştü
Bakan Bayraktar, Nijer Dışişleri Bakanı Sangare ile işbirliği imkanlarını görüştü
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı sebebi yaptığı bu haber deniyor
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı sebebi yaptığı bu haber deniyor
Bakan Kacır duyurdu: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün ismi değişti
Bakan Kacır duyurdu: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün ismi değişti
Samsun'da zehir tacirlerine operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
Samsun'da zehir tacirlerine operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
Adli Tıp'tan Murat Çalık kararı: Cezaevinde kalabilir
Adli Tıp'tan Murat Çalık kararı: Cezaevinde kalabilir
Fenerbahçe'den milyon euroluk hamle! Yılsız futbolcuya veda zamanı
Fenerbahçe'den milyon euroluk hamle! Yılsız futbolcuya veda zamanı
Baltık denizinde yüksek gerilim Polonya ile Rus savaş uçakları
Baltık denizinde yüksek gerilim Polonya ile Rus savaş uçakları