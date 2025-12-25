BIST 11.336
Gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu hakkında flaş karar

Youtube'daki bir programda uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen "Kütüphane" adlı mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını iddia edince gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu hakkında karar verildi. Terkoğlu, sevk edildiği mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BARIŞ TERKOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Youtube'daki bir programda uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen "Kütüphane" adlı mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını öne süren gazeteci Barış Terkoğlu hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Terkoğlu, talimat gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SAVCILIK İFADESİ

Terkoğlu, savcılıktaki ifadesinde, "Videodaki bilgileri hangi kaynaklardan edindiğimi, Anayasal güvence ve basın kanunu gereği paylaşmak istemiyorum. Yapmış olduğum haberin arkasındayım. Kaçma şüphem varsa tutuklama tedbirini kabul ediyorum."

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Barış Terkoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Terkoğlu, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

