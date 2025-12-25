BIST 11.336
DOLAR 42,85
EURO 50,65
ALTIN 6.170,88
HABER /  DÜNYA

Paşinyan'dan Türkiye mesajı: 'Vakti geldi' diye duyurdu

Paşinyan'dan Türkiye mesajı: 'Vakti geldi' diye duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ikili ilişkiler konusunda daha geniş ve somut adımların atılmasının vaktinin geldiğini belirterek, "Umuyorum ki bu adımlar gerçekleşecek." dedi.

Abone ol

Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Armenpress'in haberine göre Paşinyan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026'da ikili ilişkilerde bazı adımların atılacağı yönündeki sözleri hatırlatıldı.

Ermenistan Başbakanı, bunun üzerine, "İkili diyaloğumuz çerçevesinde artık sembolik hatta sembolik olmayan, daha geniş ve somut adımların atılmasının vakti geldi ve umuyorum ki bu adımlar gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'yla (TRIPP) alakalı Ermenistan ile ABD'nin, projenin stratejik detaylarını tanımlayan belge hazırladığını dile getiren Paşinyan, sahadaki çalışmaların 2026'nın ikinci yarısından itibaren görüleceği mesajını verdi.

Demir yolu projesinin bu konuda ilk adım olacağını tahmin ettiğini söyleyen Ermenistan Başbakanı, Erivan'ın sınır ve gümrüklerde modern altyapıyla ileri teknoloji ekipmanlarının temini üzerinde çalıştığını ve bunların Ermenistan-Azerbaycan, Ermenistan-Gürcistan, Ermenistan-İran ve Ermenistan-Türkiye sınırlarında da kullanılacağını belirtti.

Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında ikili ticaretin geliştirilmesi ve bu ülkeye ihracatın sağlanması yönünde yakın gelecekte adımların atılacağını umduğunu dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kütüphane'ye uyuşturucu operasyonu
Kütüphane'ye uyuşturucu operasyonu
Adana'yı sarsan olay! "Böyle mi görecektim kuzularımı?"
Adana'yı sarsan olay! "Böyle mi görecektim kuzularımı?"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala'ya taziye telefonu
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala'ya taziye telefonu
Bakan Bayraktar, Nijer Dışişleri Bakanı Sangare ile işbirliği imkanlarını görüştü
Bakan Bayraktar, Nijer Dışişleri Bakanı Sangare ile işbirliği imkanlarını görüştü
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı sebebi yaptığı bu haber deniyor
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı sebebi yaptığı bu haber deniyor
Bakan Kacır duyurdu: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün ismi değişti
Bakan Kacır duyurdu: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün ismi değişti
Samsun'da zehir tacirlerine operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
Samsun'da zehir tacirlerine operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
Adli Tıp'tan Murat Çalık kararı: Cezaevinde kalabilir
Adli Tıp'tan Murat Çalık kararı: Cezaevinde kalabilir
Fenerbahçe'den milyon euroluk hamle! Yılsız futbolcuya veda zamanı
Fenerbahçe'den milyon euroluk hamle! Yılsız futbolcuya veda zamanı
Baltık denizinde yüksek gerilim Polonya ile Rus savaş uçakları
Baltık denizinde yüksek gerilim Polonya ile Rus savaş uçakları
Ela Rümeysa Cebeci ile nasıl görüştüğünü açıkladı! Kenan Tekdağ cezaevinde çılgına döndü!
Ela Rümeysa Cebeci ile nasıl görüştüğünü açıkladı! Kenan Tekdağ cezaevinde çılgına döndü!
Merkez Bankası rezervleri açıklandı bir önceki haftaya göre...
Merkez Bankası rezervleri açıklandı bir önceki haftaya göre...