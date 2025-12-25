BIST 11.336
DOLAR 42,85
EURO 50,65
ALTIN 6.170,88
HABER /  GÜNCEL  /  HAVA DURUMU

Valilikten İstanbul için kar uyarısı! Tarih verildi...

Valilikten İstanbul için kar uyarısı! Tarih verildi...

Rusya üzerinden yurda giriş yapacak soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşmesi ve birçok bölgede kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Abone ol

Kar bekleyenleri sevindiren haber sonunda geldi. Yarından itibaren yurda Rusya üzerinden soğuk hava dalgası ve kar yağışı geliyor.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

Rusya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasıyla beraber sıcaklıklar 10 derece birden düşecek ve beklenen kar da birçok noktada yağacak.

İSTANBUL İÇİN ALARM VERİLDİ

AKOM ve meteorolojinin ardından İstanbul için bir uyarıda İstanbul Valiliği'nden geldi. 

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir.

BU GÜNLERE DİKKAT

İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Denizli hariç) Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Isparta ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak

Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor
Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Futbolda şike soruşturması: İki isme yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri kararı
Futbolda şike soruşturması: İki isme yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri kararı
Suriye'de 2026 yılı hac kuraları çekildi
Suriye'de 2026 yılı hac kuraları çekildi
Gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu hakkında flaş karar
Gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu hakkında flaş karar
Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’daki silahlı cinayete müebbet istemi! İnternette bunu aramışlar...
Muğla’daki silahlı cinayete müebbet istemi! İnternette bunu aramışlar...
Kaçak midye avcılarına 353 bin lira ceza
Kaçak midye avcılarına 353 bin lira ceza
Ankara’da taksi şoförleri davasında karar! Yolcu gibi çağırmışlardı...
Ankara’da taksi şoförleri davasında karar! Yolcu gibi çağırmışlardı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan görüştü
İstanbul'da taksi ücretlerine zam kapıda: İşte talep edilen oran
İstanbul'da taksi ücretlerine zam kapıda: İşte talep edilen oran