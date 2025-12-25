BIST 11.381
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Gazeteci ve televizyon programcısı Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Terkoğlu'nun 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu gözaltına alındı.

İŞTE YÖNELTİLEN SUÇLAMA

Terkoğlu "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, talimat gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Meslektaşı Barış Pehlivan, "Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı" diyerek gözaltı gerekçesinin dün akşam Youtube kanalı Onlar TV'de yayımlanan haber videosu olduğunu iddia etti.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Gazeteci Murat Ağırel de Terkoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğü bilgisini paylaşırken görüntülere yer verdi.

YENİ PROGRAMA BAŞLAYACAKTI

Cumhuriyet gazetesi yazarı Terkoğlu'nun cuma günü Sözcü TV'de Özlem Gürses'le yeni bir programa başlayacağı biliniyordu.

