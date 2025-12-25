Adli Tıp'tan Murat Çalık kararı: Cezaevinde kalabilir

Cezaevinde 25 kilo kaybeden ve ağır hastalık tanısıyla takip edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp’tan yeni karar çıktı. Kurul, avukatların tüm tıbbi itirazlarına rağmen Çalık’ın 'cezaevinde kalabileceğine' oy birliğiyle hükmetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanarak İzmir Buca F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuyla ilgili beklenen karar açıklandı. Adli Tıp İkinci Üst Kurulu, ciddi sağlık sorunları ve hızla kilo kaybı yaşadığı belirtilen Çalık hakkında, oy birliğiyle "cezaevinde kalabilir" hükmünü verdi.

25 KİLO KAYBI VE GEÇMİŞTEKİ LÖSEMİ TANISI

Medyascope'ta yer alan bilgilere göre, 23 Mart’ta tutuklanan Çalık’ın sağlık durumu, avukatları tarafından hazırlanan itiraz dilekçesiyle yeniden gündeme taşınmıştı. Savunma makamı, Çalık’ın tutukluluk sürecinde yaklaşık 25 kilo kaybettiğini ve 1999 yılında konulan “akut miyeloid lösemi M4” tanısının risk faktörlerini hatırlatarak, mevcut raporların bilimsel dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

Avukatların İtirazı: "Müvekkilin sağlık durumunun ciddiyeti ile ATK raporu çelişmektedir. Hastalığın ilerlediğine dair tıbbi bulgulara rağmen verilen 'kalabilir' kararı, sağlık hakkının açık bir ihlalidir."

KURULDAN "DÜZENLİ TAKİP" VURGUSU

Adli Tıp İkinci Üst Kurulu ise sunduğu gerekçeli kararda, Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumunun düzenli poliklinik kontrolleriyle takip edildiğini öne sürdü. Kurul, mevcut tıbbi belgeler ve son tetkikler ışığında; cezaevi şartlarının sağlığı açısından engel teşkil edecek bir durum oluşturmadığına hükmederek 13 Ağustos tarihli önceki kararı onadı.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Lenfoma şüphesiyle geçtiğimiz aylarda ameliyat edilen Çalık’ın sağlık durumundaki gerilemeye dikkat çeken destekçileri ve hak savunucuları, kararın ardından sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Oy birliğiyle alınan bu raporun ardından, Çalık’ın avukatlarının bir üst merciiye veya Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Murat Çalık, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart’ta polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çalık, 23 Mart’ta “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlarından tutuklanmıştı.