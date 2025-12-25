BIST 11.381
DOLAR 42,84
EURO 50,65
ALTIN 6.170,52
HABER /  DÜNYA

Baltık denizinde yüksek gerilim Polonya ile Rus savaş uçakları

Baltık denizinde yüksek gerilim Polonya ile Rus savaş uçakları

Polonya savaş uçaklarının, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engellediği bildirildi.

Abone ol

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasına yakın uluslararası sular üzerinde uçan bir Rus keşif uçağının Polonya savaş uçakları tarafından önlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Polonya radar sistemlerinin Belarus yönünden gelen ve Polonya hava sahasına giren cisimleri de tespit ettiği belirtilerek, "Yapılan analizlerin ardından cisimlerin muhtemelen rüzgarla sürüklenen kaçakçılık balonları olduğu değerlendirildi. Tüm cisimler radar tarafından sürekli izlendi. Tedbir amacıyla, Polonya’nın doğusundaki Podlasie bölgesi üzerindeki hava sahasının bir kısmı sivil hava trafiğine geçici olarak kapatıldı.” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, Polonya hava sahasının güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit tespit edilmediğini vurguladı.

Avrupa Birliği, son aylarda Polonya, Romanya, Estonya ve Litvanya'nın hava sahalarının Rus dron ve jetlerince ihlal edilmesi, Danimarka'da kritik askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde tanımlanamayan dronlar görülmesi üzerine sınır gözetleme ve savunma sistemlerini güçlendirmeye odaklanmıştı. Bu kapsamda geliştirilen yeni dron savunma inisiyatifleri, hava sahasının korunması ve istihbarat kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ela Rümeysa Cebeci ile nasıl görüştüğünü açıkladı! Kenan Tekdağ cezaevinde çılgına döndü!
Ela Rümeysa Cebeci ile nasıl görüştüğünü açıkladı! Kenan Tekdağ cezaevinde çılgına döndü!
Merkez Bankası rezervleri açıklandı bir önceki haftaya göre...
Merkez Bankası rezervleri açıklandı bir önceki haftaya göre...
İçişleri Bakanı Yerlikaya Edirne'de düzenlenen operasyonda 31 kilogram kokain ele geçirildiğini belirtti
İçişleri Bakanı Yerlikaya Edirne'de düzenlenen operasyonda 31 kilogram kokain ele geçirildiğini belirtti
Türk Kızılay Sümer Günay Kan Alma Birimi, Ümraniye'de hizmete açıldı
Türk Kızılay Sümer Günay Kan Alma Birimi, Ümraniye'de hizmete açıldı
NSosyal'e yeni özellikler eklendi
NSosyal'e yeni özellikler eklendi
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasına geldi
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasına geldi
Papa 14. Leo, Noel mesajında dünya geneli için barış çağrısında bulundu
Papa 14. Leo, Noel mesajında dünya geneli için barış çağrısında bulundu
Putin açıkladı: 10-15 yılda dünya tarihinde...
Putin açıkladı: 10-15 yılda dünya tarihinde...
Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Anlaşma sağlandı, gözler Ticaret Bakanlığı'nda...
Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Anlaşma sağlandı, gözler Ticaret Bakanlığı'nda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz
OYAK ve KOOP Market arasında işbirliği protokolü imzalandı
OYAK ve KOOP Market arasında işbirliği protokolü imzalandı
Çek sağa diyen artık yandı! 5 yıl hapis cezası alacak
Çek sağa diyen artık yandı! 5 yıl hapis cezası alacak