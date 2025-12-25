BIST 11.380
DOLAR 42,85
EURO 50,65
ALTIN 6.170,62
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz. Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, parmak sallayamaz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programında konuştu. 

"Avrupa'dan Asya'ya kriz ve belirsizlik dalgasının yükseldiği bir dönemde bela ve musibet rüzgarları karşısında daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

Ötelendik, örselendik, horlandık, fidan gibi gençlerimizi, gözleri ışıl ışıl yavrularımızı, elleri nasırlı kardeşlerimizi ırkçı teröre kurban verdik. Karşılaştığı onca engele rağmen Türk diasporası ayakta kalmayı, her alanda söz, etki ve irade sahibi olmayı başarmıştır.

"Bunların en başında muhalefet vardır"

Biz Türk diasporasının başarılarından övgüyle bahsettikçe birileri bundan rahatsız oluyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’ye katkıda bulunması baba ocağı ile bağlarını güçlendirmesi malum çevreleri huzursuz ediyor. Bunların en başında muhalefet vardır.

"Kimseye ezdirmeyiz hadlerini pekala bildiririz"

Biz ister sınırlarımız içinde, isterse yurt dışında yaşasın hiçbir insanımızın ezilmesine, horlanmasına müsaade etmeyiz. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz. Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, parmak sallayamaz.

ÖNCEKİ HABERLER
OYAK ve KOOP Market arasında işbirliği protokolü imzalandı
OYAK ve KOOP Market arasında işbirliği protokolü imzalandı
Çek sağa diyen artık yandı! 5 yıl hapis cezası alacak
Çek sağa diyen artık yandı! 5 yıl hapis cezası alacak
Rusya: Ukrayna'yla ilgili ABD'den getirilen barış planını analiz ediyoruz
Rusya: Ukrayna'yla ilgili ABD'den getirilen barış planını analiz ediyoruz
İsrail, Lübnan'da sınıra yakın bir beldede 2 evi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da sınıra yakın bir beldede 2 evi havaya uçurdu
Ali Mahir Başarır “Belge varsa bırakırım” demişti: Leyla Şahin Usta'dan hamle gecikmedi!
Ali Mahir Başarır “Belge varsa bırakırım” demişti: Leyla Şahin Usta'dan hamle gecikmedi!
Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı
Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı
Alfa Romeo'dan sınırlı sayıda üretilecek iki yeni model
Alfa Romeo'dan sınırlı sayıda üretilecek iki yeni model
Aras Kargo yönetimi saha ekipleriyle bir araya geldi
Aras Kargo yönetimi saha ekipleriyle bir araya geldi
Bilal Erdoğan: Yerli ve milli aydın sınıfının yükselmesine çok ciddi ihtiyacımız var
Bilal Erdoğan: Yerli ve milli aydın sınıfının yükselmesine çok ciddi ihtiyacımız var
Bakan Tunç açıkladı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı!
Bakan Tunç açıkladı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı!
Gözaltındaki Sadettin Saran'la ilgili flaş karar! Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltındaki Sadettin Saran'la ilgili flaş karar! Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İsrail'in Gazze'de İHA'yla düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'de İHA'yla düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti