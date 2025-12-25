Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz. Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, parmak sallayamaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programında konuştu.

"Avrupa'dan Asya'ya kriz ve belirsizlik dalgasının yükseldiği bir dönemde bela ve musibet rüzgarları karşısında daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

Ötelendik, örselendik, horlandık, fidan gibi gençlerimizi, gözleri ışıl ışıl yavrularımızı, elleri nasırlı kardeşlerimizi ırkçı teröre kurban verdik. Karşılaştığı onca engele rağmen Türk diasporası ayakta kalmayı, her alanda söz, etki ve irade sahibi olmayı başarmıştır.

"Bunların en başında muhalefet vardır"

Biz Türk diasporasının başarılarından övgüyle bahsettikçe birileri bundan rahatsız oluyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’ye katkıda bulunması baba ocağı ile bağlarını güçlendirmesi malum çevreleri huzursuz ediyor. Bunların en başında muhalefet vardır.

"Kimseye ezdirmeyiz hadlerini pekala bildiririz"

Biz ister sınırlarımız içinde, isterse yurt dışında yaşasın hiçbir insanımızın ezilmesine, horlanmasına müsaade etmeyiz. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz. Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, parmak sallayamaz.