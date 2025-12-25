Gözaltındaki Sadettin Saran'la ilgili flaş karar! Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'la ilgili son dakika gelişmeleri var. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek olan Sadettin Saran için çok yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sadettin Saran ilk gözaltı sonrası saç ve kan örneği vermiş ve serbest bırakılmıştı. İkinci kez gözaltına alınan Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL Çağlayan adliyesinden son dakika haberleri var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran dün gece ikinci kez gözaltına alınmıştı. Geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Sadettin Saran’ın, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

SAVCIYA İFADE VEDİ

Saadettin Saran jandarmadaki işlemlerinin ardında sağlık kontrolüne götürüldü. Saat 11.00'da adliyeye getirilen Sadettin Saran savcıya ifade verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik, Saran hakkında, pazartesi ve perşembe günleri "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ayrıca Saran hakkında, daha önceden "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN İLK AÇIKLAMA Sadettin Saran'ın serbest bırakılmasının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri bir açıklama yaptı. Açıklamada "Başkanımızın söylediklerine itimat ediyoruz, güveniyoruz. Bugün buraya desteğe gelen taraftarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Başkanımızın da dediği gibi biz bu sene şampiyon olacağız" denildi.

FENERBAHÇELİLER ADLİYE ÖNÜNDE

Sadettin Saran’ın adliyeye sevki öncesinde Çağlayan’da güvenlik önlemleri artırıldı. Sabah saatlerinde adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA konuşlandırıldı. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen adliye önünden ayrılmayan Fenerbahçeli taraftarlar, sloganlar ve marşlar eşliğinde Sadettin Saran’a olan desteklerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada "Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.