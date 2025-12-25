BIST 11.380
DOLAR 42,85
EURO 50,65
ALTIN 6.170,62
HABER /  DÜNYA

İsrail, Lübnan'da sınıra yakın bir beldede 2 evi havaya uçurdu

İsrail, Lübnan'da sınıra yakın bir beldede 2 evi havaya uçurdu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Kila beldesinde 2 evi patlayıcılarla yıktı.

Abone ol

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabaha karşı sınır hattına yakın Kefer Kila beldesinde 2 evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail'e ait 2 insansız hava aracı (İHA), sabaha karşı Nebatiye'ye bağlı Hula beldesine patlayıcılar attı. Saldırıda bir iş makinesi ile bazı araçlar zarar gördü.

Bir İsrail İHA'sı da güneydeki Adise beldesine ses bombası attı.

Öte yandan İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Havş es-Seyyid Ali beldesinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Mahir Başarır “Belge varsa bırakırım” demişti: Leyla Şahin Usta'dan hamle gecikmedi!
Ali Mahir Başarır “Belge varsa bırakırım” demişti: Leyla Şahin Usta'dan hamle gecikmedi!
Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı
Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı
Alfa Romeo'dan sınırlı sayıda üretilecek iki yeni model
Alfa Romeo'dan sınırlı sayıda üretilecek iki yeni model
Aras Kargo yönetimi saha ekipleriyle bir araya geldi
Aras Kargo yönetimi saha ekipleriyle bir araya geldi
Bilal Erdoğan: Yerli ve milli aydın sınıfının yükselmesine çok ciddi ihtiyacımız var
Bilal Erdoğan: Yerli ve milli aydın sınıfının yükselmesine çok ciddi ihtiyacımız var
Bakan Tunç açıkladı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı!
Bakan Tunç açıkladı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı!
Gözaltındaki Sadettin Saran'la ilgili flaş karar! Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltındaki Sadettin Saran'la ilgili flaş karar! Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İsrail'in Gazze'de İHA'yla düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'de İHA'yla düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti
Epstein dosyası genişliyor. 1 milyon belge daha bulundu
Epstein dosyası genişliyor. 1 milyon belge daha bulundu
Malatya'da depremde 40 kişinin öldüğü Özpolatlar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Malatya'da depremde 40 kişinin öldüğü Özpolatlar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Erdoğan talimat verdi AK Partili vekiller bundan sonra...
Erdoğan talimat verdi AK Partili vekiller bundan sonra...
Garanti BBVA'dan Mastercard işbirliğiyle yapay zeka asistanlı e-ticaret dönemi
Garanti BBVA'dan Mastercard işbirliğiyle yapay zeka asistanlı e-ticaret dönemi