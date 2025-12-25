Malatya'da depremde 40 kişinin öldüğü Özpolatlar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, 40 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı Özpolat Sitesi'nin 2 bloğunun yıkılmasına ilişkin yargılanan tutuksuz sanık H.B.Ö.'ye 15 yıl hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Savcılık mütalaasında, binanın müteahhidi, fenni mesulü ve statik proje müellifi inşaat mühendisi H.B.Ö.'nün "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise 2 bilirkişi raporu arasında çelişki bulunduğunu, belediye yetkililerinin de bu davada yargılanması gerektiğini, binanın ikinci depremde yıkıldığını, yetkililerce uyarı yapılmasına rağmen binaya girildiğini, mütalaayı ve tutuklama taleplerini kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, binanın yapım aşamasında ilişiği bulunan belediye görevlileri hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılınca suç duyurusunda bulunulmasına, sanık H.B.Ö.'ye 15 yıl hapis cezası verilmesine, tutuklama hükmünün geriye bırakılmasına hükmetti.

Kahramanmaraş merkezli depremde, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde 8 bloklu Özpolat Sitesi'nin iki bloğunun yıkılması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık H.B.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.