Özel okullara zam freni! MEB’den fiyat artışlarına 4 kritik düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hayata geçirdiği yeni düzenlemeler ile özel okullardaki fiyat artışlarına müdahale etti. Veliyi koruyan yeni uygulamada başlangıç ve ara sınıflara yapılacak zamlardan kitap ve kırtasiye ücretlerine kadar birçok ödeme kalemi yer aldı. Ayrıca burs kapsamları da genişletilerek daha fazla öğrencinin imkanlardan faydalanmasının önü açıldı.

Özel okul ücretlerine yapılacak zamlar yaklaşık 1,6 milyon velinin gündeminde yer alıyor. Asgari ücret ve memur emekli maaş zamlarının belli olmasının hemen ardından pek çok özel okul 2026-2027 eğitim öğretim yılı için fiyat listesini açıklamaya hazırlanırken MEB’den kritik bir hamle geldi. Bakanlık yeni dönemde yapılacak zam oranlarını sınırlayan düzenlemeleri hayata geçirdiğini duyurdu.

Yeni yılın gelmesiyle velilerin gözü özel okul fiyatlarına yapılacak zamlara çevrildi. Bundan önceki dönemlerde okul ücretlerine yapılacak zam, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verilerinin toplanıp ikiye bölünmesiyle elde edilen oranın üzerine 5 puan eklenerek belirleniyordu. Fakat MEB’in yeni düzenlemesi ile bu formülde değişikliğe gidildi. Buna göre ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE ortalamasının 1,05 ile çarpılmasıyla belirlenecek. Bu ise hesaplanan enflasyon oranının yüzde 5'i kadar ilave artış yapılabileceği anlamına geliyor.

Bakanlığın getirdiği yeni düzenlemede başlangıç sınıfları yani 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflara yapılacak zam oranları da sınırlandırıldı. Bununla birlikte kitap, yemek ve servis gibi eğitim bedelinin dışında tutulan ücretlendirmeler de de kurallar yeniden düzenlendi. İşte milyonlarca veliyi ilgilendiren özel okul fiyat artışına dair detaylar…

ARA SINIFLARDA TAVAN ZAM ORANI NE KADAR?

Özel okullarda ara sınıflar yani 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıflar için hesaplanan enflasyon oranının yüzde 5'i kadar ilave artış yapılabilecek. Bu kapsamda yıllık enflasyon oranı beklendiği gibi yüzde 20 oranında gerçekleşirse, ara sınıflara en çok yüzde 21 oranında zam yapılabilecek. Bu kapsamda yıllık ücreti 100 bin TL olan bir ara sınıf için en fazla 121 bin TL ücret üstenebilecek.

BAŞLANGIÇ SINIFLARA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLECEK?

Bundan önceki dönemlerde 1, 4 ve 9. Sınıfları kapsayan başlangıç sınıflarına yapılan zamlarda bir sınır bulunmuyordu. Velilerin belini, büken bu uygulama özel okullarla ilgili en çok dikkat çeken konular arasında yer alırken yeni düzenleme ile bu zamlara da bir sınır getirildi. Yönetmeliğin hayata geçmesiyle artık başlangıç sınıflarında zam oranı enflasyonun yüzde 50’sini geçemeyecek. Yani yüzde 20’lik bir enflasyon ortamında özel okullar başlangıç sınıflarına en çok yüzde 30 oranında zam yapabilecek.

KİTAP, KIRTASİYE VE KIYAFET ÜCRETLERİNDE ZAM NASIL BELİRLENECEK?

Bakanlığın yeni uygulamasında kitap ve kırtasiye ücretlerine yapılacak zamlar da es geçilmedi. Buna göre bu tarz ücretlendirmelerde en fazla enflasyon oranı kadar zam yapılabilecek.

ÖZEL OKULLARDA BURS NASIL ALINIR?

Hemen her özel okul bir sonraki dönemde geçerli olmak bursluluk sınavları düzenliyor. Bazı okullarda sınavlar yeni yılla birlikte başlıyor. Genellikle bursluluk sınav takvimleri şubat ayı ile son bulunuyor. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler yüzde 100’e kadar burslu eğitim imkanı kazanabiliyor.

ÖZEL OKULLARDAKİ YÜZDE 3'LÜK BURS KONTENJANINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Özel okulların burslu öğrenci kontenjanı hakkında yüzde 3’lük bir oran bulunuyor. Yani her özel okul bulunduğu yıldaki toplam öğrenci sayısının yüzde 3’ü kadar bir öğrenciye ücretsiz eğitim vermek zorunda. Şehit ve gazi çocukları ile korunmaya muhtaç çocuklar bu kontenjandan öncelikli olarak yararlanıyor ve yüzde 100 eğitim bursu alıyor. Ancak bu gruplardan başvuru sayısı az olduğunda kalan kontenjan diğer öğrenciler tarafından doldurulabiliyor.