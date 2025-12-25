TCMB açıkladı: Reel kesimin güveni aralıkta arttı

Merkez Bankası’nın yayımladığı İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi aralık ayında 103,7 puana çıktı. 1.799 sanayi kuruluşunun katılımıyla şekillenen veriler, imalat sektörünün yeni yıla pozitif bir beklentiyle girdiğini ortaya koydu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. İmalat sanayinin mevcut durumuna ve gelecek dönem projeksiyonlarına ışık tutan veriler, reel sektördeki iyimser beklentilerin aralık ayında da korunduğunu gösterdi.

ENDEKS 103,7 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), aralık ayında bir önceki aya kıyasla 0,5 puanlık sınırlı ancak pozitif bir artış kaydederek 103,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeksin 100 eşik değerinin üzerinde kalmaya devam etmesi, imalat sanayinde faaliyet gösteren profesyonellerin ekonomik faaliyetlere yönelik güveninin sürdüğüne işaret ediyor.

1.799 İŞ YERİNİN NABZI TUTULDU

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları; Türkiye genelinde imalat sanayinde lokomotif rolü üstlenen 1.799 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi. Sektör temsilcilerinin üretim hacmi, toplam sipariş miktarı ve istihdam beklentileri gibi temel parametrelere verdiği yanıtlar, yılın son ayında iktisadi faaliyetlerin dirençli bir seyir izlediğini kanıtladı.