Aksa Enerji'nin Gana'daki Kumasi Santrali'nde ticari üretim başladı

Elektrik kurulu gücü 7 ülkede 11 santralle 3 bin megavatı aşan Aksa Enerji, Gana'da inşa ettiği toplam 350 megavat kurulu güce sahip Kumasi Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde ilk fazda kısmi ticari üretime başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji'nin Gana'da inşa ettiği santralin 2026'nın ocak ayında 130 megavat kapasiteyle basit çevrim olarak, ilk çeyrek dönemde ise 179 megavat kapasiteyle kombine çevrim olarak faaliyete geçmesi planlanıyor. Santralin 171 megavat kurulu gücü kapsayan ikinci fazına yönelik çalışmalar ise planlanan takvim doğrultusunda sürdürülüyor.

Toplam 350 megavat kurulu güce sahip Kumasi Santrali, Gana'nın artan elektrik talebinin karşılanması ve ulusal şebeke istikrarının güçlendirilmesi açısından stratejik projeler arasında yer alıyor. İletim sistemine entegrasyon, test çalışmaları ve kademeli devreye alma süreçlerinin ardından ilk fazda ticari üretime başlayan santral, kapasite artışlarıyla birlikte ülkenin enerji arz güvenliğine sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyor.

Aksa Enerji, Afrika başta olmak üzere farklı coğrafyalarda uzun vadeli enerji satış anlaşmalarına dayalı yatırım modeliyle sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisini kararlılıkla hayata geçiriyor. Şirket, Kumasi Santrali kapsamında 20 yıl süreli, dolar bazlı garantili satış anlaşması ile bölgedeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Böylece Aksa Enerji'nin yerel istihdama, enerji arz güvenliğine ve toplumsal gelişime katkısı da artması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, Afrika'nın, Aksa Enerji'nin Türkiye ve KKTC'de yetkinliğini kanıtlamış mühendislik gücünü, teknik uzmanlığını ve operasyonel becerisini küresel ölçekte sergilediği en stratejik bölgelerin başında geldiğini belirtti.