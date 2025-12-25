BIST 11.403
DOLAR 42,84
EURO 50,65
ALTIN 6.169,11
HABER /  GÜNCEL

Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası isyan etti! Anne babam Ela'nın arkasında

Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası isyan etti! Anne babam Ela'nın arkasında

Tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası, Nevşin Mengü'yü aradı. Cebeci'nin ailesi Şamil Tayyar, İsmail Saymaz ve Özlem Gürses'in sözlerine sitem etti.

Abone ol

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 Aralık'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda verdiği ifadenin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı.

Ela Rümeysa Cebeci'nin özel hayatına dair sosyal medyada pek çok iddia gündeme geliyor. Spikerin özel hayatı TV kanallarında da konuşuluyor. Son olarak Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası Nevşin Mengü'yü aradı. Mengü yayınında bu konuşmanın detaylarını aktardı.

Nevşin Mengü; "Medyada konuşulan şeylerin yüzde 99'u gerçek değil. Özellikle basına çok bozulmuş, o kadar doğru değil ki, isimleri de zikredin lütfen diyor. 'Şamil Tayyar 'İtirafçı oldu, savcının yanında' dediğinde ben Silivri'deydim, Ela avukatıyla görüşüyordu. Şok oldum' dedi. Neden acaba böyle doğrulamadan bu bilgileri veriyor. Ela kadın olduğu için çifte standarta maruz bırakıldığını düşünüyor" dedi.

"ANNEM BABAM ELA'NIN ARKASINDA"

Daha sonra ise konuşmasında şu ifadeleri aktardı:

"İsmail Saymaz'a çok bozuldum diyor. Ela'nın testiyle ilgili 'Bir kolonya içmediği kalmış' dedi ama Sadettin Saran hakkında 'Ailesinin bileceği iş, özelidir' diyor. Yine-Özlem Gürses'e bozulduğunu söyledi.

'Sekspiyonaj' yorumuna çok üzüldük diyor. Biz aile olarak Ela'nın arkasındayız. Annem babam muhafazakar ama Ela Rümeysa'ya güveniyor. Ela, devlete güvendiği için telefonunun şifresini savcılığa verdi. Bir şey olmadığı ortaya çıksın diye telefonunu verdi diyor."

ÖNCEKİ HABERLER
DEAŞ'ın sözde Şam valisi düzenlenen operasyonla yakalandı
DEAŞ'ın sözde Şam valisi düzenlenen operasyonla yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Regaip Kandili mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Regaip Kandili mesajı
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Sadettin Saran istifa edecek iddiası! Fenerbahçe Başkanlığına 2 isim aday
Sadettin Saran istifa edecek iddiası! Fenerbahçe Başkanlığına 2 isim aday
Masum görünüyor ama risk taşıyor: Çocuk odalarında nem tuzağına dikkat
Masum görünüyor ama risk taşıyor: Çocuk odalarında nem tuzağına dikkat
Irak'ta "İsrail ile normalleşme" çağrısı tartışma başlattı
Irak'ta "İsrail ile normalleşme" çağrısı tartışma başlattı
Şamil Tayyar'dan Sadettin Saran açıklaması: Kahin olmaya gerek yok
Şamil Tayyar'dan Sadettin Saran açıklaması: Kahin olmaya gerek yok
Kütüphane'ye uyuşturucu operasyonuna giden polis içeride savcıyla karşılaştı
Kütüphane'ye uyuşturucu operasyonuna giden polis içeride savcıyla karşılaştı
Başsavcı Akın Gürlek'ten daha büyük isimler var iddiasıyla ilgili açıklama
Başsavcı Akın Gürlek'ten daha büyük isimler var iddiasıyla ilgili açıklama
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Karabük'te hareketli anlar! Kovalamaca kazayla bitti
Karabük'te hareketli anlar! Kovalamaca kazayla bitti
Muğla'da cadde ve sokaklar göle döndü ev ve işyerlerini su bastı
Muğla'da cadde ve sokaklar göle döndü ev ve işyerlerini su bastı