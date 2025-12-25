BIST 11.403
DOLAR 42,84
EURO 50,65
ALTIN 6.169,11
HABER /  DÜNYA

Irak'ta "İsrail ile normalleşme" çağrısı tartışma başlattı

Irak'ta "İsrail ile normalleşme" çağrısı tartışma başlattı

Irak Keldani Patriği Luis Rafael Sako'nun İsrail ile normalleşmeye yönelik çağrısı tartışmaya neden oldu.

Abone ol

Sako, Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin de hazır bulunduğu Noel etkinliğinde yaptığı konuşmada, İsrail ile normalleşmenin Irak'tan başlaması gerektiğini savundu.

Kürsüye çıkan Başbakan Sudani ise, Sako'nun sözlerine tepki göstererek, "Irak'ta normalleşmeye (İsrail ile) ihtiyacımız yok. Normalleşme kelimesi Irak sözlüğünde yoktur çünkü bu sözcük Siyonist rejimle özdeşleşmiş." dedi.

Şii Ulusal Akımı lideri Mukteda es-Sadr da, Keldani Kilisesi Patriği'nin sözlerine tepki göstererek, "Normalleşme Irak yasalarına göre suçtur ve cezai yaptırıma tabidir. Kim olursa olsun, normalleşmeyi teşvik eden ya da talep eden herkes cezadan muaf değildir." ifadelerini kullandı.

Iraklı milletvekili Mustafa Sened ise Sako hakkında mahkemede davacı olacağını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şamil Tayyar'dan Sadettin Saran açıklaması: Kahin olmaya gerek yok
Şamil Tayyar'dan Sadettin Saran açıklaması: Kahin olmaya gerek yok
Kütüphane'ye uyuşturucu operasyonuna giden polis içeride savcıyla karşılaştı
Kütüphane'ye uyuşturucu operasyonuna giden polis içeride savcıyla karşılaştı
Başsavcı Akın Gürlek'ten daha büyük isimler var iddiasıyla ilgili açıklama
Başsavcı Akın Gürlek'ten daha büyük isimler var iddiasıyla ilgili açıklama
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Karabük'te hareketli anlar! Kovalamaca kazayla bitti
Karabük'te hareketli anlar! Kovalamaca kazayla bitti
Muğla'da cadde ve sokaklar göle döndü ev ve işyerlerini su bastı
Muğla'da cadde ve sokaklar göle döndü ev ve işyerlerini su bastı
Adana’da baba dehşeti: İki çocuğunu öldürüp intihar etti
Adana’da baba dehşeti: İki çocuğunu öldürüp intihar etti
Korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın 2025'de 8 savaş bitirdiğini savundu
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın 2025'de 8 savaş bitirdiğini savundu
Sinop için kar ve zirai don uyarısı
Sinop için kar ve zirai don uyarısı
Hadi Özışık’tan Fulya Öztürk’e destek: “Haber bülteni podyum değildir”
Hadi Özışık’tan Fulya Öztürk’e destek: “Haber bülteni podyum değildir”
Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi yanmış halde bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi yanmış halde bulundu