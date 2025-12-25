Başsavcı Akın Gürlek'ten daha büyük isimler var iddiasıyla ilgili açıklama

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’le yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Kelkitlioğlu, Gürlek’in yürütülen uyuşturucu soruşturmasının genişleyerek devam ettiğini söylediğini aktardı.

Abone ol

tv100 yayınında konuşan gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Programa çıkmadan önce hem Başsavcı Gürlek’le hem de başsavcılık kaynaklarıyla görüştüğünü belirterek soruşturmanın mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

“YENİ OPERASYONLAR OLACAK” MESAJI

Kelkitlioğlu’nun aktardığına göre, “Soruşturma büyüyecek mi, yeni isimler olacak mı?” sorusuna Başsavcı Gürlek şu yanıtı verdi: “Evet, olacak. Özellikle temin eden kişiler üzerinde çalışıyoruz. Bunlar alınacak. Takip ediliyorlar ve bundan sonraki operasyonlarımız bu kişiler üzerine olacak.”

"BİZİM YAPTIKLARIMIZI İZLEYİN"

Programda son günlerde sosyal medyada ve bazı yayınlarda dile getirilen “Sadettin Saran’dan daha büyük isimler var” iddiaları da gündeme geldi. Kelkitlioğlu, bu söylemleri savcılık makamına sorduğunu belirterek aldığı yanıtı şöyle aktardı:

“Televizyonlarda konuşulan, sosyal medyada yayılmaya çalışılan algı operasyonlarıyla uğraşmayın. Bizim yaptıklarımızı izleyin, zaten görülüyor.”