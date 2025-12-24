BIST 11.340
DOLAR 42,84
EURO 50,64
ALTIN 6.171,29
HABER /  GÜNCEL

İbrahim Tatlıses'in acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu

İbrahim Tatlıses'in acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu

Türk müziğinin önemli isimlerinden İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla amcası Halil (Ağa) Tatlı’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Abone ol

Türk müziğinin en önemli isimleri arasında yer alan İbrahim Tatlıses, son olarak ailesini derinden sarsan acı bir haberle gündeme geldi. Ünlü türkücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla amcasının vefat ettiğini duyurdu.

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla haberlere sık sık konu olan ünlü türkücü, son olarak sosyal medya hesabından üzücü bir haberi sevenleriyle paylaştı.

Tatlıses, Instagram'dan yayımladığı mesajda; amcasının hayatını kaybettiği açıkladı.

Aldığı haberle yıkılan türkücü; vefat haberini, ''Amcam Halil (Ağa) Tatlı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Tüm ailemizin başı sağ olsun'' sözleriyle duyurdu.

TATLISES AMCASINI KAYBETTİ

Bir paylaşım da arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlıses'ten geldi.

Amcasının vefat ettiğini açıklayan Tatlıses, "Amcam Halil Ağa Tatlı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi öğle namazına müteakip Şanlıurfa Yusuf Paşa Camii'nden alınarak Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda defnedilecektir." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Korkunç olay! Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu
Korkunç olay! Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’ya taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’ya taziye telefonu
Ali Koç: Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun
Ali Koç: Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun
İstanbul'da metro seferlerinde aksama
İstanbul'da metro seferlerinde aksama
NASA yeniden Ay'a gidecek
NASA yeniden Ay'a gidecek
ABD basını ortaya çıkardı: Esed'in en yakın adamları nerede?
ABD basını ortaya çıkardı: Esed'in en yakın adamları nerede?
Trump yönetimi duyurdu: Epstein dosyaları için tarih verildi
Trump yönetimi duyurdu: Epstein dosyaları için tarih verildi
8 yıldır aranan firari FETÖ'cü kardeşinin kimliğiyle yakalandı
8 yıldır aranan firari FETÖ'cü kardeşinin kimliğiyle yakalandı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı
Bakan Güler'den, Libya askeri heyetinin naaşını almak için gelen yetkililere taziye ziyareti
Bakan Güler'den, Libya askeri heyetinin naaşını almak için gelen yetkililere taziye ziyareti
Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul için kar alarmı
Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul için kar alarmı
TBMM’de stajyerlere istismar iddiasında iddianame kabul edildi
TBMM’de stajyerlere istismar iddiasında iddianame kabul edildi