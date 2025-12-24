İbrahim Tatlıses'in acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu

Türk müziğinin önemli isimlerinden İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla amcası Halil (Ağa) Tatlı’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türk müziğinin en önemli isimleri arasında yer alan İbrahim Tatlıses, son olarak ailesini derinden sarsan acı bir haberle gündeme geldi. Ünlü türkücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla amcasının vefat ettiğini duyurdu.

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla haberlere sık sık konu olan ünlü türkücü, son olarak sosyal medya hesabından üzücü bir haberi sevenleriyle paylaştı.

Tatlıses, Instagram'dan yayımladığı mesajda; amcasının hayatını kaybettiği açıkladı.

Aldığı haberle yıkılan türkücü; vefat haberini, ''Amcam Halil (Ağa) Tatlı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Tüm ailemizin başı sağ olsun'' sözleriyle duyurdu.

TATLISES AMCASINI KAYBETTİ

Bir paylaşım da arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlıses'ten geldi.

Amcasının vefat ettiğini açıklayan Tatlıses, "Amcam Halil Ağa Tatlı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi öğle namazına müteakip Şanlıurfa Yusuf Paşa Camii'nden alınarak Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda defnedilecektir." dedi.