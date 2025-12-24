Ali Koç: Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun

Adli Tıp Kurumu’ndaki uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran gözaltına alınırken sürece ilişkin bir açıklama yapan Ali Koç, şu an başkanlığa dönmeyi düşünmediğini ve camianın Saran'ın arkasında durması gerektiğini söyledi.

Uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağırılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Adli Tıp Kurumu’ndaki uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Saraın'ın geceyi İl Jandarma Komutanlığı’nda geçireceği işlemleri sonrası yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ALİ KOÇ'TAN DESTEK AÇIKLAMASI

Uyuşturucu testinin pozitif çıkması ve gözaltı kararının ardından Saran'ın Fenerbahçe'deki Başkanlık görevi de gündeme geldi.

Sürece ilişkin tartışmalar devam ederken gözler Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç'a çevirildi.

"HERKES BU SÜREÇTE SADETTİN SARAN'IN YANINDA DURSUN"

Koç, yaptığı açıklamada Saran'a destek verdiğini duyurdu.

Hukuki sürecin devam ettiğini söyleyen Koç'un "Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim.

Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun." dediği aktarıldı.

FENERBAHÇE RESMİ HESABINDAN DA AÇIKLAMA YAYINLANDI

Gözaltı kararı sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi hesabından açıklama yapıldı.

"Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru" ifadeleriyle başlayan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.

Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir.

Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.

Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

'HAYATIM BOYUNCA KULLANMADIM' DEYİP KENDİSİ TEST YAPTIRDI

Konuyla ilgili açıklama yayımlayan Sadettin Saran, "Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım." demişti.

Adli Tıp’ta yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından Sadettin Saran, ikinci kez test yaptırmıştı.