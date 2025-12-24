Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’ya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Duran, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda görüşmenin detaylarına yer verdi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi’ye ve Libya halkına başsağlığı dileklerini iletti.

'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazanın meydana geldiği enkaz bölgesinde yürütülen çalışmaların yakından takip edildiğini ve faaliyetlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayarak Türkiye’nin Libya’ya gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde boş araziye düşmüştü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşılmıştı.