Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul için kar alarmı

Meteoroloji’den Marmara için kritik uyarı geldi. MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nin doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.

İSTANBUL İÇİN KAR ALARMI

İstanbul’da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların cumartesi günü Anadolu yakasının yükseklerinde karla karışık yağmur, pazartesi günü ise il genelinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olacağı bildirildi.

YENİ YILDA HAVA NASIL OLACAK?

Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı olacağı bekleniyor.

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Soğuk havanın bölge genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

BUZLANME VE DONA DİKKAT!

Bu süreçte, özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

ZİRAİ DON RİSKİ ARTIYOR

Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülüyor.

EKSİ DERECELERİ GÖRECEĞİZ

Bölgedeki il merkezlerinde 26 Aralık 2025 ila 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının ise İstanbul’da 0, Edirne’de eksi 3, Kırklareli’de eksi 3, Tekirdağ’da eksi 1, Kocaeli’de eksi 1, Sakarya’da eksi 2 ve Yalova’da 1 derece olacağı belirtildi.