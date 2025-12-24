BIST 11.364
DOLAR 42,85
EURO 50,66
ALTIN 6.167,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki kadın ve annesi öldürüldü! Katil koca yakalandı

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki kadın ve annesi öldürüldü! Katil koca yakalandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ve annesi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Y.Ü. (46) jandarma ekiplerince ilçede yakalandı.

Abone ol

Şirinköy'de hasta ziyareti için akrabalarına giden Tülay Ü. (45) ile annesi Zaide A (64), dönüş yolunda Tülay Ü'nün boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ü. (46) tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki kadın ve annesi öldürüldü! Katil koca yakalandı - Resim: 0

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Cenazeler, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise jandarma ekiplerince ilçede yakalandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Herzog’a davet kararı Avustralya’da tartışma yarattı
Herzog’a davet kararı Avustralya’da tartışma yarattı
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin yargılanmasına devam edildi
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin yargılanmasına devam edildi
Depremde yıkılan Kasapoğlu apartmanı davasında karar
Depremde yıkılan Kasapoğlu apartmanı davasında karar
Hatay'da ambulans uçak 6 günlük bebek için havalandı
Hatay'da ambulans uçak 6 günlük bebek için havalandı
Yolcu otobüsünü cephaneliğe çevirmişler
Yolcu otobüsünü cephaneliğe çevirmişler
"Terösüz Türkiye" komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
"Terösüz Türkiye" komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
İngiltere Başbakanı Starmer'dan 'hayat pahalılığıyla mücadele' sözü
İngiltere Başbakanı Starmer'dan 'hayat pahalılığıyla mücadele' sözü
Netanyahu, Trump görüşmesi öncesi Han el-Ahmer kararını erteledi
Netanyahu, Trump görüşmesi öncesi Han el-Ahmer kararını erteledi
Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den iddialara yanıt
Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den iddialara yanıt
Okul bahçesinde müdürü vurmuştu! Son durumu nasıl?
Okul bahçesinde müdürü vurmuştu! Son durumu nasıl?
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi yeni başhekim Prof. Hasan Fehmi Küçük oldu
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi yeni başhekim Prof. Hasan Fehmi Küçük oldu
Manisa'da kan donduran cinayet! Nazen nineyi 16 yaşındaki torunu öldürdü
Manisa'da kan donduran cinayet! Nazen nineyi 16 yaşındaki torunu öldürdü