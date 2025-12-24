Yeni Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Deprem suçları...

Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Abone ol

Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

DEPREM SUÇLULARINA TAHLİYE YOK

11. Yargı Paketi'nde yer alan ve kamuoyunda "Covid-19 düzenlemesi" olarak bilinen infaz indirimi içeren 27. madde kabul edildi. Deprem suçları, Covid tahliyelerinin dışında tutuldu.

Böylece, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarının yanı sıra depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar düzenleme kapsamı dışında tutuldu.

İLK AŞAMADA 45 BİNE YAKIN HÜKÜMLÜ ÇIKACAK

İlk aşamada 45 bine yakın hükümlünün çıkması belleniyor. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarla alakalı olarak kapalı cezaevinde bulunanlar açık cezaevine, açık cezaevinde bulunanlarsa denetimli serbestlikle dışarıya çıkacaklar.

Düzenlemenin 38 maddesinin kabul edilmesi, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tahliyelerin başlaması bekleniyor.