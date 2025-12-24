BIST 11.340
DOLAR 42,85
EURO 50,65
ALTIN 6.175,81
HABER /  POLİTİKA

Yeni Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Deprem suçları...

Yeni Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Deprem suçları...

Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Abone ol

Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

 DEPREM SUÇLULARINA TAHLİYE YOK

 11. Yargı Paketi'nde yer alan ve kamuoyunda "Covid-19 düzenlemesi" olarak bilinen infaz indirimi içeren 27. madde kabul edildi. Deprem suçları, Covid tahliyelerinin dışında tutuldu.

Böylece, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarının yanı sıra depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar düzenleme kapsamı dışında tutuldu. 

İLK AŞAMADA 45 BİNE YAKIN HÜKÜMLÜ ÇIKACAK

İlk aşamada 45 bine yakın hükümlünün çıkması belleniyor. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarla alakalı olarak kapalı cezaevinde bulunanlar açık cezaevine, açık cezaevinde bulunanlarsa denetimli serbestlikle dışarıya çıkacaklar. 

Düzenlemenin 38 maddesinin kabul edilmesi, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tahliyelerin başlaması bekleniyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Libya uçağı nasıl düştü? Bakan açıkladı işte saat saat yaşananlar ve konuşmalar
Libya uçağı nasıl düştü? Bakan açıkladı işte saat saat yaşananlar ve konuşmalar
Macron, ABD'nin vize kısıtlaması getirdiği eski AB Komisyonu üyesiyle görüştü
Macron, ABD'nin vize kısıtlaması getirdiği eski AB Komisyonu üyesiyle görüştü
Arazide görüp ekiplere bildirdiler! Niğde'de dehşet
Arazide görüp ekiplere bildirdiler! Niğde'de dehşet
Merdivenden düştü dedi işin aslı başka çıktı! Bunu 7,5 aylık çocuğuna annesi yaptı
Merdivenden düştü dedi işin aslı başka çıktı! Bunu 7,5 aylık çocuğuna annesi yaptı
Meteoroloji yeni tarihleri duyurdu! Sıcaklık 10 derece birden düşüyor
Meteoroloji yeni tarihleri duyurdu! Sıcaklık 10 derece birden düşüyor
Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki kadın ve annesi öldürüldü! Katil koca yakalandı
Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki kadın ve annesi öldürüldü! Katil koca yakalandı
Herzog’a davet kararı Avustralya’da tartışma yarattı
Herzog’a davet kararı Avustralya’da tartışma yarattı
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin yargılanmasına devam edildi
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin yargılanmasına devam edildi
Depremde yıkılan Kasapoğlu apartmanı davasında karar
Depremde yıkılan Kasapoğlu apartmanı davasında karar
Hatay'da ambulans uçak 6 günlük bebek için havalandı
Hatay'da ambulans uçak 6 günlük bebek için havalandı
Yolcu otobüsünü cephaneliğe çevirmişler
Yolcu otobüsünü cephaneliğe çevirmişler
"Terösüz Türkiye" komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
"Terösüz Türkiye" komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı