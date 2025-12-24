BIST 11.340
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad için otopsi süreci başladı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad için otopsi süreci başladı

Ankara’daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile beraberindeki 4 kişi ve 3 mürettebatın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi.

Son dakika haberi... Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatın cenazeleri Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi.

Alınan bilgiye göre, Libyalı ve Türk yetkililerin incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına getirilen cenazelerin ölü muayene, otopsi işlemlerine başlandı.

DNA ÖRNEKLERİ ALINACAK

Kimliklendirme çalışmaları için kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarından DNA örnekleri alınacağı öğrenildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler yakınlarına teslim edilecek.

Kazada hayatını kaybedenlerin naaşı yarın Mürted Hava Meydan Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından ülkelerine gönderilecek.

