Merdivenden düştü dedi işin aslı başka çıktı! Bunu 7,5 aylık çocuğuna annesi yaptı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7,5 aylık bebeğini darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, G.B, 4 Aralık'ta bebeği U.C.S'nin merdivenden düştüğünü öne sürerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürdü.

Burada yapılan kontrolde bebeğin darbeye bağlı olarak vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli anne G.B. ile erkek arkadaşı H.C.P, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Koruma altına alındı

Bebek ise tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.​​​​​​​

