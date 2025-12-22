Meteoroloji'den bir çok ile uyarı! Sel ve kar yağışı başlıyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, yurt genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu seyretmesi bekleniyor. Özellikle Antalya ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde etkili olacağı öngörülen kuvvetli yağışlar nedeniyle yetkililer uyarıda bulundu.
Meteoroloji, ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksaklıklar, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ile kıyı bölgelerde hortum riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları çağrısında bulundu. İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Balıkesir’in kuzeyinde aralıklı yağışlar öngörülüyor.
Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak olarak görülmesi beklenirken; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili olacak.
Antalya çevreleri ile Muğla’nın kıyı kesimlerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği bildiriliyor.