Meteoroloji'den bir çok ile uyarı! Sel ve kar yağışı başlıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Balıkesir’in kuzeyinde aralıklı yağışlar öngörülüyor.