Uzmanlar tarih verdi! 9 kentte kar, 27 kentte kuvvetli yağışa dikkat
Bu gece saatlerinde Ege Denizi üzerinden yurda girecek olan yağışlı hava, pazar gününden itibaren iç ve kuzey kesimleri etkisi altına alacak. Yeni haftada 9 kentte kar ve karla karışık yağmur, 27 kentte sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Muğla ve Aydın çevrelerinde başlayacak sağanak yağış yeni haftada yurdun kuzey ve iç kesimlerine yayılacak.
Yağış özellikle İç Anadolu'da yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacak.
Yağışların Muğla çevrelerinde cumartesi gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
Bugün Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
