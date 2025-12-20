BIST 11.342
Uzmanlar tarih verdi! 9 kentte kar, 27 kentte kuvvetli yağışa dikkat

Bu gece saatlerinde Ege Denizi üzerinden yurda girecek olan yağışlı hava, pazar gününden itibaren iç ve kuzey kesimleri etkisi altına alacak. Yeni haftada 9 kentte kar ve karla karışık yağmur, 27 kentte sağanak yağış bekleniyor.

Uzmanlar tarih verdi! 9 kentte kar, 27 kentte kuvvetli yağışa dikkat - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Muğla ve Aydın çevrelerinde başlayacak sağanak yağış yeni haftada yurdun kuzey ve iç kesimlerine yayılacak.

Uzmanlar tarih verdi! 9 kentte kar, 27 kentte kuvvetli yağışa dikkat - Resim: 2

Yağış özellikle İç Anadolu'da yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacak.

Uzmanlar tarih verdi! 9 kentte kar, 27 kentte kuvvetli yağışa dikkat - Resim: 3

Yağışların Muğla çevrelerinde cumartesi gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Uzmanlar tarih verdi! 9 kentte kar, 27 kentte kuvvetli yağışa dikkat - Resim: 4

 Bugün Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

