Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı ikna etti! İlk transfer yolda

Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Samsunspor'da forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hamlesini Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile yapmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Hollandalı kanat oyuncusuyla 4.5 yıllık anlaşma konusunda el sıkıştı.

SERBEST KALMA MADDESİ DEVREYE GİRİYOR

Sezon başında Samsunspor'a 1 milyon euro bedelle transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Musaba'nın, Fenerbahçe ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin transferi, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek sonuçlandırmayı planladığı aktarıldı. Musaba'nın serbest kalma bedelinin 6 milyon euro olduğu dile getirilmişti.

MUSABA FENERBAHÇE'DEN NE KADAR KAZANACAK?

Öte yandan transferin mali detayları da netleşmeye başladı.

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Anthony Musaba'ya yıllık 1.3 milyon euro maaş ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin, bu ücret üzerinden oyuncuyu ikna ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin 2 Ocak'ta transfer tahtasının açılmasıyla oyuncuyu renklerine bağlayacağı ve Musaba'nın 6 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa yarı final karşılaşmasında da şimdiki takımı Samsunspor'a karşı mücadele edebileceği konuşuluyor.

Anthony Musaba, bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi'nde toplam 21 maçta görev aldı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 4 de asist yaptı.

