Meteoroloji’den sis ve buzlanma uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülürken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riskiyle birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.