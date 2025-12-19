Meteoroloji’den sis ve buzlanma uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji yurt geneli hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bugün ve hafta sonu yurtta yağış beklenmiyor. İşte il il beklenen hava durumu tahmin raporu...
Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riskiyle birlikte pus ve yer yer sis görülecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülürken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riskiyle birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.
Marmara
Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, genel olarak pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.