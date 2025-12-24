BIST 11.364
DOLAR 42,85
EURO 50,66
ALTIN 6.167,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Arazide görüp ekiplere bildirdiler! Niğde'de dehşet

Anadolu Ajansı
Niğde'de arazide yanmış halde erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Titreyen Çayırı mevkisinde bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, yerdeki kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan yapılan incelemede cenazenin 55 yaşındaki A.A'ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

