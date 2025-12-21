Kuvvetli yağış kapıda! Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi, birçok ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz ile birlikte Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde; ayrıca Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir'in güneyi, Konya'nın kuzey ve batı bölgeleri ile Erzurum'un batısında yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülürken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis oluşabileceği belirtiliyor.