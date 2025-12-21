Kuvvetli yağış kapıda! Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi, birçok ili uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkisini göstermesi beklenen kuvvetli yağışlara göre İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.Ayrıca Muğla ve Antalya için gök gürültülü sağanak nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı sarı kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz ile birlikte Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde; ayrıca Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir'in güneyi, Konya'nın kuzey ve batı bölgeleri ile Erzurum'un batısında yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülürken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis oluşabileceği belirtiliyor.
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve doğulu, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
PAZARTESİ İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ
Özellikle İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının 11-14 derece aralığında, mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmeye devam edeceği, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Son tahminlere göre özellikle 22 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.
2 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji genel müdürlüğü Antalya ve Muğla'yı gök gürültülü sağanak yağışa karşı "sarı" kodla uyardı.
Meteoroloji; yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.