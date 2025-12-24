BIST 11.364
Herzog’a davet kararı Avustralya’da tartışma yarattı

Avustralya Filistin Savunuculuk Ağı (APAN), İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Avustralya’ya davet edilmesi kararını kınadı. APAN, kararın “ağır bir ahlaki başarısızlık” olduğunu savunarak, ziyaret sırasında protestoların engellenebileceği ve göstericilerin suçlamalarla karşılaşabileceği uyarısı yaptı.

APAN, Avustralya hükümetinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u ülkeye davet etme kararını eleştirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu davet, ciddi bir ahlaki başarısızlığı ve İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden soykırımını protesto eden ve uluslararası hukuk kapsamında hesap sorulmasını talep eden yüz binlerce Avustralyalıya doğrudan bir hakareti temsil etmektedir.

İsrail Cumhurbaşkanı’nın “simgesel ya da törensel” bir isim olmadığını savunan APAN’ın açıklamasında, Herzog’un “Gazze’ye yönelik saldırı boyunca İsrail’in devlet başkanı” olduğu ve kamuya açık bazı sözlerinin “soykırım kastı” olarak kınandığı ifade edildi.

Herzog’un “Gazze’de masum sivil yok” dediğini hatırlatan sivil toplum örgütü, bu ifadelerin “toplu cezalandırmayı ve sivil kitlesel öldürmeyi meşrulaştırdığı” görüşünü dile getirdi.

Middle East Monitor’de yer alan haberde, Herzog’un kışkırtıcı sözleri nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’ndaki süreçlerde adının geçtiği hatırlatıldı.

APAN, Herzog’un Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını reddettiğini ve iki devletli çözümü “teröre ödül” olarak nitelediğini hatırlattı.

‘HERZOG ZİYARETİNDE PROTESTOLAR ENGELLENEBİLİR’

Herzog’un ziyareti sırasında Avustralyalıların protesto yapmasının engellenebileceğini ve göstericilerin cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken APAN, bu ziyareti “demokratik özgürlükleri aşındıran tehlikeli bir gerilim” olarak niteledi.

APAN, açıklamasını “Avustralya, İsrail’in soykırımının aktif katılımcılarını ve savunucularını ağırlamamalı, savaş suçlarını diplomatik davetlerle ödüllendirmemeli, onları denetimden korumak için muhalefeti bastırmamalı” ifadesiyle tamamladı.

