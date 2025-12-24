"Terösüz Türkiye" komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresinin 31 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere iki ay uzatılmasına karar verildi.

Abone ol

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma süresi 2 ay daha uzatıldı. Karar, komisyon üyeleri tarafından oybirliğiyle alındı. Böylece komisyon 31 Aralık itibarıyla 2 ay daha görev yapacak.

Komisyon bugün 20. toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonda ortak rapor yazımı sürecine geçildi. Bugünkü toplantı öncesi konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun çalışmaları bakımından kritik eşikleri fevkalade büyük hassasiyetle ve özverili çalışmalarla aştıklarını belirtti.

Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Şimdi komisyonumuzun son eşiğine gelinmiştir. O da ortak bir rapor yazılması ve bu raporun TBMM Genel Kurulu'na verilerek buradaki tekliflerin yasalaşması ve diğer tekliflerin yerine getirilmesiyle ilgili sürece öncülük etmek. Bu çerçevede siyasi partilerimiz rapor hazırlama sürecinde, Komisyonda temsil edilen siyasi partilerimizin tamamı raporlarını Başkanlığımıza sunmuş, kendileri açısından önemli gördükleri konuları açık bir şekilde raporlarında ifade ederek partilerimizin her birisi için ayrı bir siyasi tutum belgesi olarak raporlar, Meclis Başkanlığına intikal edilmiştir."

Söz konusu raporların geçen hafta itibarıyla Meclis'in sitesinden kamuoyuna açıldığını hatırlatan Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda partilerimizin hazırladığı bu raporlar üzerinde tartışmalar devam ediyor, devam edecektir. Ancak bu raporlardan esas muradımız her partinin kendi siyasi tutum belgesi olarak ortaya koyduğu rapor var olmakla birlikte herkesin, gönlümüz arzu eder ki hatta muhalefet şerhi düşmeksizin kabul edebileceği ortak bir raporun hazırlanması süreci de önümüzde duruyor. Bu sürecin de başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte çok önemli, hayati bir eşik daha aşılmış olacaktır. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte partilerimizin farklı fikirlerini daha yakınlaştırabilmek için temaslarının artırılmasının yararlı olacağı kanaatindeyim. Böylece ortak bir noktaya ulaşmak daha kolay olacaktır.

Ayrıca komisyon çalışmalarımızın ortaya koyduğu bu demokratik nezaket, usul ve üslup bakımından ortaya konulan büyük olgunluk ve nezahatın da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına örnek olmasını temenni ediyorum. İnşallah kısa bir süre içerisinde nihai raporumuzu bitirerek burada hep beraber üzerinde ortaklaştığımız metni Türkiye kamuoyuyla paylaşmak mümkün olur."