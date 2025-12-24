BIST 11.374
Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den iddialara yanıt

Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den iddialara yanıt

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, Icardi'nin Türkiye'den ayrılması için baskı yaptığına yönelik iddialara yanıt verdi.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için sevgilisi China Suarez'den paylaşım geldi.

Sosyal medyada, China Suarez'in Türkiye'de mutlu olmadığı ve 31 yaşındaki golcü futbolcuya "Arjantin'e River Plate'e gidelim" dediği yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Suarez, yaptığı paylaşımda Türkiye'de mutlu olduğunu ve transfer işine karışmadığını söyledi.



"Kariyerine karışmıyorum"

China Suarez "Ben 'tamam' demişim de neye tamam demişim? Icardi'nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye'de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar, Chin Suarez'in bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

