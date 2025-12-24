Depremde yıkılan Kasapoğlu apartmanı davasında karar

Kahramanmaraş merkez 6 Şubat depremlerinde Malatya'da bulunan Kasapoğlu Apartmanı yıkılmış, enkaz altında kalan 9'u aynı aileden, toplam 32 kişi yaşamını yitirmişti. İlgili davada, tutuksuz yargılanan 7 sanıktan 5’ine hapis, 2'sine beraat verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da 9'u aynı aileden toplam 32 kişinin yaşamını yitirdiği Kasapoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada tutuksuz yargılanan 7 sanıktan 5'ine hapis, 2'sine beraat verildi.

Apartmanın Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunuyordu.

Apartmanın yıkılmasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, proje mimarı Fatma A., müteahhitler Mahmut Doğan ve Veysel Ertunç, statik proje müellifi Mehmet Gündüz, bina altında bulunan dükkanın sahibi Salim I. ile belediye görevlileri Mustafa Bingöl ve Ahmet Özer olmak üzere 7 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı

7'NCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

7 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya; depremde yaşamını yitirenlerin yakınları, tutuksuz sanıklardan Fatma A. ve Salim I. ile taraf avukatları katıldı, diğer sanıklar ise yer almadı. Yaşamını yitirenlerin yakınları binanın yıkımında sorumluluğu bulunan tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi. Avukatları ise mütalaaya karşı sundukları yazılı beyanlarında, binanın yıkımına neden olan sorumluların olası kasttan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

'YAPIM SÜRECİ İLE İLGİM YOK'

Tutuksuz sanık Fatma A. savunmasında, yalnızca binanın mimari çizimini yaptığını, yapım süreciyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, mütalaaya katılmadığını belirterek beraatini istedi. Salim I. ise binanın altındaki dükkanların sahibi olduğunu, binada herhangi bir tadilat yapılmadığını, kiracılar tarafından da yapısal bir değişiklik gerçekleştirilmediğini söyleyerek, sadece ara bölmelerin alçıpan ile ayrıldığını, suçsuz olduğunu söyleyip beraatini talep etti. Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti; statik proje müellifi Mehmet Gündüz’e 15 yıl, müteahhitler Mahmut Doğan ve Veysel Ertunç’a 15’er yıl, belediye görevlileri Ahmet Özer ve Mustafa Bingöl’e ise 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Salim I ve Fatma A. için ise beraat kararı verildi.

Sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuklama hükmünün ise sonraya bırakılmasına hükmetti.