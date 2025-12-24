BIST 11.364
DOLAR 42,85
EURO 50,66
ALTIN 6.167,97
HABER /  DÜNYA

Netanyahu, Trump görüşmesi öncesi Han el-Ahmer kararını erteledi

Netanyahu, Trump görüşmesi öncesi Han el-Ahmer kararını erteledi

İsrail hükümeti, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti öncesinde, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan bedevi köyü Han el-Ahmer'in tahliyesi ve yıkımına ilişkin bir karar almaktan kaçındı.

Abone ol

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, hükümet, aşırı sağcı "Regavim" örgütünün tahliye talebine yanıt vermek için Kudüs Bölge Mahkemesi'nden süre uzatımı istedi.

Gerekçe olarak Netanyahu'nun "yoğun ve acil istişareler yürütmesi" gösterildi. Hükümetin yanıtını 21 Ocak'a kadar sunmak istediği, bu tarihin Netanyahu'nun ABD'den dönüşüne denk geldiği ifade edildi. Yaklaşık 200 Filistinli bedevinin yaşadığı Han el-Ahmer, İsrail'in "E1 projesi" kapsamında uzun süredir zorla tahliye tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Proje, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan yasa dışı "Maale Adumim" yerleşim birimini Kudüs'e bağlamayı ve işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi amaçlıyor.

Uluslararası toplum, iki devletli çözümü ortadan kaldıracağı gerekçesiyle söz konusu plana karşı çıkıyor. Önceki ABD yönetimleri Han el-Ahmer'in tahliyesine itiraz ederken, Donald Trump yönetiminin tutumu belirsizliğini koruyor.

İsrail basınına göre, Netanyahu, 2018'de bedevi topluluğunun kısa sürede tahliye edileceğini açıklamasına rağmen, Han el-Ahmer, uluslararası baskılar nedeniyle İsrail için siyasi bir krize dönüşmüş durumda.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 29 Aralık'ta Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde Başkan Trump ile görüşmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den iddialara yanıt
Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den iddialara yanıt
Okul bahçesinde müdürü vurmuştu! Son durumu nasıl?
Okul bahçesinde müdürü vurmuştu! Son durumu nasıl?
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi yeni başhekim Prof. Hasan Fehmi Küçük oldu
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi yeni başhekim Prof. Hasan Fehmi Küçük oldu
Manisa'da kan donduran cinayet! Nazen nineyi 16 yaşındaki torunu öldürdü
Manisa'da kan donduran cinayet! Nazen nineyi 16 yaşındaki torunu öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Sadettin Saran'ın İtalya'ya neden gittiği ortaya çıktı!
Sadettin Saran'ın İtalya'ya neden gittiği ortaya çıktı!
Timur Savcı gözaltına alındı! Eşref Rüya ve Teşkilat dizisinin yapımcısı
Timur Savcı gözaltına alındı! Eşref Rüya ve Teşkilat dizisinin yapımcısı
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu çıktı! Saran'dan bomba açıklama
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu çıktı! Saran'dan bomba açıklama
Hakan Fidan'dan kritik temas! Hamas heyeti ile görüştü
Hakan Fidan'dan kritik temas! Hamas heyeti ile görüştü
Menenjit tedavisi gören ilkokul öğrencisi kurtarılamadı
Menenjit tedavisi gören ilkokul öğrencisi kurtarılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Vodafone'dan yılbaşına özel indirim kampanyası
Vodafone'dan yılbaşına özel indirim kampanyası